Образ топового китайского атлета обязан быть святее Папы Римского – исключены даже намеки на скандалы, ибо репутация игрока отождествляется с великой и могучей коммунистической партией. Баскетболист Яо Мин, теннисистка Ли На, суперчемпион по настольному теннису Ма Лонг заслуженно считаются иконами спорта в Поднебесной с кристально чистой репутацией. Любые опровергающие это утверждение утечки информации мгновенно блокируются или подвергаются цензуре. В эпоху интернета это почти невозможно, но китайские спецслужбы готовы закрыть рот любому, кто осмелится идти против авторитарной системы.

Что случилось?

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В начале ноября двукратная чемпионка Уимблдона в парном разряде Шуай Пен осмелилась обвинить в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана. Беспрецедентный случай для медийной особы, которая растоптала влиятельного партийного чиновника, находясь в Китае, а не эмиграции. 35-летняя теннисистка опубликовала пост в Weibo (китайский аналог фейсбука). В нем она рассказала об изнасиловании Чжаном в 2010 году и последующих сексуальных отношениях в течение 11 лет.

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Шуай Пен получила травму Фото: Getty Images

«Много раз я думала: я вообще еще человек? – написала Пен. – Я казалась себе бездушным созданием, которое целыми днями только притворяется. Не знала, какая я настоящая. Мне не стоило появляться на свет, но и умереть не хватало смелости». Чжан, которому сейчас 75 лет, настолько упивался своим могуществом и пренебрегал семейными ценностями, что приглашал любовницу к себе домой – жена и дети знали фаворитку и тихо ненавидели. Шуай требовала, чтобы чиновник развелся, но он не хотел даже слушать.

Этой осенью теннисистка окончательно решила: либо они с Чжаном выносят отношения в публичную плоскость, либо расстаются. Коммунист отказался от обоих вариантов и стал избегать встреч с Пен – она предположила, что товарищ нашел новую и более молодую любовницу. У теннисистки подгорело, и она написала: «Понимаю, что швыряю яйца в скалу. Плевать, если мотыльком лечу прямо в огонь. Хочу рассказать правду о том, что было между нами. А то мы все только притворяемся хорошими».

Какой резонанс вызвали признания теннисистки?

Пост Пен прожил чуть более получаса и был удален. Более того, Weibo отключил комментарии на странице спортсменки с 500 тысячами подписчиков, а концу дня и вовсе весь теннисный раздел сервиса. В китайских поисковиках невозможно узнать ничего нового об этой истории, главным и самым настораживающим обстоятельством которой стало исчезновение победительницы Итогового турнира WTA-2013 в парном разряде. Пен не выходит на связь уже две недели, и никто не знает ее местонахождение.

В западных медиа скандал и пропажа теннисистки вызвал гораздо больший резонанс. The New York Times восхитилась силой духа Шуай и констатировала, что движение #MeToo набрало такие масштабы, что «перешагнуло Великую китайскую стену и затронуло неприкасаемых прежде партийных чиновников». Издание считает, что замолчать историю не получится, и предрекает целую волну подобных признаний, как это было несколько лет назад в США.

Владимир Путин на встрече с Гаоли Джаном в Ново-Огарево в 2017 году Фото: Getty Images

Как отреагировали коллеги Пен и теннисное руководство?

В антиутопии Оруэлла «1984» Министерство правды извлекало из архивов газеты, вырезало заклейменных партией сотрудников и печатало экземпляр без них. Уничтожалось любое упоминание о человеке, словно его и не было. Нечто похожее происходит и с Пен – на прошлой неделе со стен Национального теннисного центра Китая сняли снимки с моментами ее выдающихся побед.

В ответ на это долгие годы игравшие вместе с Шуай теннисисты потребовали от властей Китая проведения расследования и доказательств ее благополучия. «Ее пропажа шокирует. Тем более, мы с ней довольно часто пересекались в туре в предыдущие годы. Надеюсь, она в порядке, это все просто ужасно. Могу представить, что чувствует ее семья», – возмутился Новак Джокович.

Легенда женского тенниса Крис Эверт призвала всех имеющих возможность повлиять на ситуацию людей содействовать в поиске девушки. Ее поддержала француженка Ализе Корне, запустившая в твиттере хэштег #WhereIsPengShuai. «WTA сделала большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах и проявить немного смелости, чтобы начать масштабную кампанию в защиту Пен Шуай», – присоединился к движению Николя Маю.

Удивительно, но обычно сглаживающая углы и излишне заботящаяся о репутации WTA отреагировала. «Мы просим честного и прозрачного расследования и прекращения цензуры, – говорится в заявлении главы организации Стива Саймона. – Если этого не произойдет, WTA выведет оттуда свой бизнес». Такая принципиальная позиция – огромная редкость для больших игроков любой индустрии. Особенно с учетом многолетнего партнерства WTA и ATP с китайским правительством, пообещавшим в 2019 году инвестировать 1 миллиард евро в теннис в ближайшие 10 лет.

Существуют ли аналоги подобных конфликтов?

Да, и их немало. Осенью 2019 года огромный скандал спровоцировал твит генменеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку гонконгских протестов против экспансии Китая. В результате все китайские партнеры лиги приостановили сотрудничество с НБА и отказались от трансляций матчей в Азии. Конфликт удалось погасить многочисленными извинениями, но временный бан показа матчей стоил лиге 300 млн долларов.

В октябре 2021 года у НБА снова начались проблемы с китайцами, на этот раз более серьезные. Триггером стал центровой «Бостона» Энес Кантер: облаченный в джерси с изображением Далай-ламы баскетболист опубликовал видео, критикующее правительство Китая и генсека ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина. «Жестокий диктатор Китая Си Цзиньпин, у меня есть послание для тебя и твоих прихвостней. Я буду говорить снова и снова, громко и четко. Надеюсь, вы услышите меня. Освободите Тайвань. Тайвань принадлежит тибетцам. Жестокое правление китайского правительства привело к тому, что базовые права и свободы людей Тайваня ущемлены», – полыхнул игрок.

Пока что санкции коснулись только «Бостона» – матчи этой команды заблокированы в Китае, но игрок не намерен останавливаться, и вскоре страйк может прилететь всей лиге.

Кто еще бросал вызов азиатам?

В том же 2019-м на Китай наехал выступавший на тот момент за лондонский «Арсенал» полузащитник Месут Озил. Он обвинил правительство этой страны в геноциде мусульман-уйгуров. «Они уничтожают Коран, закрывают мечети, запрещают медресе, убивают по одному богословов. Мужчин насильно отправляют в лагеря и заменяют их в семьях китайскими мужчинами, сестер насильно выдают замуж за китайцев», – ополчился Месут.

Месут Озил, «Арсенал» – «Челси», 22 июля 2017 года, Пекин, Китай Фото: Getty Images

В ответ МИД Китая продемонстрировал реакцию в духе «Вы все врете» и предложил игроку посетить страну, чтобы убедиться в фейках. На всякий случай матч «Арсенала» на государственном канале заменили игрой «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон». Для игрока все закончилось плачевно: его аккаунт в Weibo и любое упоминание в местных поисковиках стерли, а «Арсенал» в итоге расстался с токсичным во всех смыслах игроком.

Что ждет Пенг?

Скорее всего, теннисистка скоро найдется и выступит с опровержением своих слов. Что ее пост был написан на эмоциях и ее не так поняли, перекрутили и так далее. Если же спортсменке все же удалось бежать из страны, то она наверняка будет помалкивать из-за опасения преследования спецслужб. Со временем история забудется так же, как сегодня в Китае не вспоминают об отстреле воробьев в середине прошлого века, который привел к массовому голоду. Решения партии и действия ее представителей не могут быть неправильными.

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