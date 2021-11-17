Теперь уже официально: Роджер Федерер не выступит на Australian Open-2022. Возможно, швейцарец упустил последнюю возможность попрощаться с публикой Мельбурна. В этом сезоне Роджер пропустил турнир из-за проблем со здоровьем, а последний его матч на Арене почитаемого Рода Лэйвера состоялся в 2020-м – в полуфинале того года он проиграл в трех сетах Новаку Джоковичу.

Федерер завершил сезон-2021 сразу после вылета с Уимблдона. Швейцарец вернулся на корт по ходу грунтовой серии, неплохо смотрелся на «Ролан Гаррос», но перестраховался и снялся перед матчем четвертого круга против Берреттини – проверил себя, но не хотел перенапрячь тело перед поездкой на любимый Уимблдон. С турниром во Всеанглийском теннисном клубе Роджер связывал особые ожидания – 8-кратный победитель рассчитывал триумфально выступить и, возможно, на этой замечательной ноте завершить карьеру, но не получилось. В четвертьфинале Федерер попал на прибавившего в этом году Хуркача, который закрыл легенду в трех сетах с баранкой.

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Роджер Федерер Фото: Getty Images

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Также в планах у Роджера было представить страну на Олимпиаде в Токио, но вместо этого швейцарец снова лег под нож. «Я много раз проверял у врачей свое колено... Во время травяного сезона еще больше усугубил травму, и это не лучший способ двигаться вперед. Для улучшения самочувствия мне понадобится операция, – сообщил он в августе. – Я буду на костылях много недель и вне игры много месяцев. Понимаю, как это тяжело в моем возрасте лечь на очередную операцию, но я хочу быть здоровым».

Изначально Федерер не испытывал надежд восстановиться к началу сезона-2022, но осенью несколько раз промелькнула информация, что реабилитация проходит успешно и даже опережает изначальные сроки. Поэтому швейцарец якобы сможет выступить на Australian Open. Однако эта информация в итоге не только не подтвердилась, но и была сурово опровергнута самим спортсменом. Роджер назвал чудом расклады, при которых окажется в сетке любого турнира до лета. «Я смогу начать бегать в январе и приступить к тренировкам на корте в марте или апреле. Так что сейчас я рассчитываю вернуться к соревнованиям летом 2022 года», – два предложения, пропитанные грустью.

Но еще тяжелее на душе становится от следующих строк: «Хочу в последний раз увидеть, на что я способен. Также хотел бы попрощаться именно на теннисном корте. Вот почему я полностью придерживаюсь программы реабилитации. Моя жизнь не рухнет, если я больше никогда не сыграю в финале турнира «Большого шлема». Но вернуться туда – это мечта. И на самом деле я до сих пор верю в это. Я верю в такие чудеса».

Похоже, финал красивой истории Федерера в теннисе очень близок, а матчей с его участием осталось не больше, чем пальцев на руках. Если швейцарец и вернется на корт, то лишь для красивого прощания со зрителями и со спортом, которому он дал значительно больше, чем получил.

Интересно, что на момент камбэка у Роджера сгорит почти весь рейтинг, и в этот период он окажется в районе 100-го места. А это значит, что в финал «Шлема» попасть будет в несколько раз тяжелее, чем прежде – с первых кругов швейцарца ждут сильнейшие соперники.

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