Скандал с подозрительным исчезновением китайской теннистки Шуай Пен вышла за пределы тенниса: на пропажу двукратной чемпионки Уимблдона в парном разряде отреагировали в Международном олимпийском комитете (МОК). Заговорили о бойкоте или даже отмене зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Насколько все серьезно?

Шуай Пен опубликовала пост в Weibo (китайский аналог фейсбука). В нем 35-летняя теннисистка рассказала об изнасиловании бывшим вице-премьером Госсовета КНР Гаоли Чжаном в 2010 году и последующих сексуальных отношениях в течение 11 лет. После этого спортсменка перестала выходить на связь, а ее пост в Weibo был удален.

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О местонахождении Шуай Пен ничего не известно почти 3 недели, поэтому WTA забила тревогу: ассоциация пригрозила, что может отказаться от проведения соревнований в Китае, если власти не расскажут о местонахождении теннисистки. Ясности от китайских властей также потребовали в ATP и теннисном профсоюзе PTPA.

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Шуай Пен Фото: Getty Images

Дело Шуай Пэн прокомментировали топовые теннисисты настоящего и легенды прошлого – в их числе Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Нами Осака и Мартина Навратилова. Но молчание китайских властей вывело историю с пропажей теннисистки на международный уровень.

В четверг МОК выпустил заявление о ситуации с Шуай Пэн: «Мы видели последние отчеты и воодушевлены заверениями в том, что она в безопасности». Высказывание получилось настолько дипломатичным, что разгневало международную общественность сильнее молчания. Тогда МОК выпустил еще одно заявление, в котором объяснил свою позицию: в организации считают, что в таких ситуациях лучше всего работает «тихая дипломатия».

Но и этот ответ не спас ситуацию. Пришлось давать дополнительные комментарии – от лица Международного олимпийского комитета это сделал не президент организации Томас Бах, а первый президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд.

Ричард Паунд Фото: Getty Images

«Если ситуация не будет разрешена, то она может выйти из-под контроля. Это может заставить МОК занять более жесткую позицию. Вряд ли дойдет до отмены Олимпиады. Но кто знает.

Не знаю, будем ли мы требовать встречи с Шуай Пэн. Это будет чуть жестче того, как мы обычно действуем. В прошлом нам удавалось добиваться результатов за счет того, что мы донесли до них мысль, что нашу реакцию будут обсуждать и нельзя игнорировать проблему.

Думаю, мы будем действовать в таком ключе, а не тыкать им в грудь и говорить: «Делайте так, или будет конец света». Потому что Китай может сказать: «Да, потерять Олимпиаду будет обидно, но остальному миру будет еще обиднее, чем нам», – приводит слова Паунда Yahoo Sports.

Паунд намекнул на отмену зимних ОИ-2022 в Пекине, но насколько реальна подобная мера воздействия на власти Китая? Пока речь идет о дипломатическом бойкоте: согласно данным The Times, в правительстве Великобритании сейчас ведутся активные дискуссии по этому вопросу. В числе сторонников бойкота – министр иностранных дел страны Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон.

Шуай Пен Фото: Getty Images

Ранее Великобритания настоятельно призывала Китай в срочном порядке предоставить достоверные доказательства относительно безопасности и местонахождения спортсменки. «Мы крайне обеспокоены вопиющим исчезновением Шуай Пэн и внимательно следим за ситуацией», – процитировали заявление МИД Deutsche Welle.

Аналогичные требования также выдвинули Соединенные Штаты Америки. Президент страны Джо Байден даже публично высказался о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине – на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он заявил, что США рассматривают такую возможность.

Источники: Yahoo Sports, The Times, Deutsche Welle

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