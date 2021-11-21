Российский теннисист и №2 ATP Даниил Медведев проиграл немцу (№3 в мире) Александру Звереву в финале Турина – 4:6, 4:6. Это второй титул Итогового для немецкого спортсмена. В 2018-м Зверев сокрушил в финале серба Новака Джоковича.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время немец подал 7 эйсов против двух у Даниила. Медведев дважды сделал двойную, у Александра всего 1 такая ошибка.

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Финальный матч Итогового – третья встреча теннисистов за 15 дней – помимо группы в Турине, они играли в полуфинале парижского «Мастерса». Тогда победил Медведев.

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