Авторам спортивных драм, основанных на реальных событиях, тяжелее избежать стереотипных образов и сцен, чем в других жанрах. Зрители привыкли снова и снова наблюдать, как неудачник преодолевает себя и жизненные обстоятельства, терпит провал за провалом, а затем наконец собирается с силами благодаря мотивирующим монологам жесткого тренера и одерживает главную победу. Фильм режиссера Рейнальдо Маркуса Грина «Король Ричард» с Уиллом Смитом во многом следует традиционной структуре, однако сосредотачивается не на самих сестрах Уильямс, а на их отце, который решил во что бы то ни стало добиться для дочерей лучшей жизни.

Байопик дотошно реконструирует основные этапы жизни семьи Уильямс и встраивает их в единый сюжет. Властный, но любящий папа (ночной охранник) и мама (медсестра) параллельно с профессиональными обязанностями занимаются самой трудной работой в мире – воспитывают пятерых дочерей в Комптоне. Это криминальный пригород Лос-Анджелеса, где денег постоянно не хватает, ни дня не проходит без перестрелок и поножовщины, а банды втягивают в разборки обычных жителей. Ричард вырос в одном из самых консервативных американских штатов – Луизиане, в эпоху, когда еще действовали законы Джима Кроу о расовой сегрегации. Стычки с ку-клукс-кланом закалили его, и он готов постоять за себя против любых хулиганов, но не хочет, чтобы девочкам пришлось точно так же всю жизнь сражаться за безопасность, справедливость и крышу над головой.

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Санийя Сидни (Винус Уильямс), Уилл Смит и Деми Синглтон (Серена Уильямс) на премьере фильма «Король Ричард» Фото: Getty Images

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Чтобы дать детям больше возможностей и вытащить семью из калифорнийского болота нищеты и жестокости, мужчина разрабатывает подробный – на 78 страницах – план, который сделает младших девочек звездными теннисистками. Остальные – дочери Орасин Уильямс от первого брака – тоже занимались на корте, но без особого успеха. Семейная легенда гласит, что Ричард расписал всю жизнь Винус и Серены еще до их рождения так, чтобы они выросли идеальными спортсменками. В четыре года малышки впервые взялись за ракетки, а папа все их детство пробивался в теннисные клубы, чтобы привлечь к подготовке лучших тренеров и заполучить спонсоров. Целеустремленность и абсолютная уверенность в правоте помогли ему вытерпеть расизм и высокомерие представителей элиты.

Мощнейший Уилл Смит в образе любящего отца и одновременно строгого менеджера показывает, как настолько противоречивый человек превратил двух маленьких девочек в великих рекордсменок. Его переполняет злоба от перенесенных обид, но он не позволяет ни собственному прошлому, ни любви к дочерям остановить его на пути к великой цели. Он уговаривает тренера Пита Сампраса Пола Коэна взглянуть на Серену и Винус, которым тогда было шесть и семь лет соответственно, а затем организует переезд во Флориду, где с ними соглашается заниматься новый коуч – Рик Маччи в исполнении известного по сериалу «Каратель» Джона Бернтала. Все это время Ричард полностью контролирует график дочерей: заставляет вставать в шесть утра и заниматься под дождем, заполняет теннисом все свободное время, которое остается до и после уроков. В одной из самых эмоциональных сцен жена Уильямса откровенно упрекает мужа в том, что он срежиссировал жизнь детей, не учитывая ни их потребностей, ни ее мнения.

«Король Ричард» хорош тем, что не оставляет остальных персонажей на периферии повествования. Хотя сюжет закручен вокруг папы будущих легенд, сами девочки не становятся манекенами, на фоне которых блистает Уилл Смит. Создатели не особо преуспели в зрелищной демонстрации тенниса (матчи почему-то показаны исключительно из-за спины подающего игрока), зато грамотно вывели на передний план отношения героев и позволили каждой из ключевых фигур проявить себя.

Фильм выглядит классическим спортивным байопиком, заточенным под «Оскар». Художественное осмысление истории Серены и Винус кажется обреченным на престижные награды точно так же, как сестры Уильямс оказались обречены на величие благодаря стараниям отца. «Король Ричард» соответствует всем критериям киноиндустрии: девочки проходят долгий путь от нищеты до матча 14-летней Винус против второй ракетки мира Аранчи Санчес Викарио.

Ричард Уильямс Фото: Getty Images

Внутренний конфликт между ролью вундеркиндов и желанием насладиться детством контрастирует с непоколебимостью строгого, но справедливого отца. Академики обожают истории преодоления, а победы Уильямсов – это не только счет на корте и в банке, но и триумф силы воли над предрассудками, расизмом, бедностью. В этом смысле картина не предлагает ничего нового, но шаблонность не стоит считать недостатком. Во-первых, за исключением мелких деталей «Король Ричард» следует реальным фактам, а во-вторых, даже предсказуемый сюжет не портит фильм с качественным сценарием и проникновенной актерской игрой.

Главная слабость байопика парадоксальным образом касается главного героя – несмотря на впечатляющий перфоманс Смита, многие критики из американских медиа посчитали образ мистера Уильямса слишком прилизанным и идеализированным. Дело в том, что Серена и Винус выступили продюсерами фильма. Это сблизило его с форматом авторизованной биографии и не позволило сценаристам обострить самые спорные моменты, связанные с личностью папы чемпионок.

Ричард предстает классическим мотиватором: желает дочерям добра и беспокоится исключительно об их будущем, оправдывая железную дисциплину. Он показывает девочкам «Золушку», чтобы научить скромности после того, как старшая слишком хвастается победой над белой соперницей. Приостанавливает их участие в юниорских турнирах, чтобы не лишать детства, а перед выходом на корт забывает о строгих наставлениях и желает дочери хорошо провести время. Однако некоторые методы отца-менеджера остались за кадром – например, как он отрывал головы всем куклам Винус, чтобы отбить материнский инстинкт.

Меркантильным интересам самого Уильямса тоже не уделяется достаточно внимания. В фильме Ричард решил сделать дочерей звездами из-за недостатка темнокожих атлетов. В действительности он заинтересовался теннисом, когда увидел по телевизору, как румынская спортсменка получила за победу на турнире 30 тысяч долларов. Колумнист Slant Дерек Смит назвал байопик «попыткой обелить репутацию одного человека, которая полностью игнорирует его спорную стратегию по превращению дочерей в великих теннисисток».

Ричард, Серена и Винус Уильямс Фото: Getty Images

Другие журналисты еще в 2014-м в профайле для The New Yorker утверждали, что мистер Уильямс полностью контролирует нарратив вокруг детства и начала карьеры дочерей. Спустя 30 лет напрашивается вывод, что методы Ричарда оправдались, и лучшее доказательство этому – карьеры Серены и Винус. Однако на это можно возразить, что популяризировать такую строгость и контроль родителей над детьми неправильно – на каждых сестер Уильямс придется несколько тысяч мальчиков и девочек, которые получили психологические травмы и долгие годы страдали из-за одержимости отцов и матерей их успехами в спорте или учебе.

Участие Серены и Винус в производстве формально сделало фильм более легитимной версией событий, но есть ощущение, что оно же вынудило авторов обойти острые углы и забыть о самых неоднозначных моментах биографии их отца. «Король Ричард» не получился провальным – это по-прежнему классная спортивная драма о человеке, который превратил двух девочек из гетто в обладательниц 58 «Шлемов» на двоих. Но, возможно, сознательно сглаживая противоречивость главного героя, создатели упустили возможности сделать фильм чем-то большим.

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