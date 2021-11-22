Вслед за женским Итоговым турниром закончился и мужской – 22 ноября ATP и WTA своевременно выкатили рейтинги к окончанию сезона. Обновленные и окончательные – до 2022-го тенниса не будет, кроме Кубка Дэвиса, который проходит под эгидой ITF и не дает рейтинговых очков.

Медведев завершил сезон в топ-2, рекорды Джоковича

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Сезон-2021 получился удачным для российского тенниса: Даниил Медведев впервые выиграл турнир «Большого шлема», в финале US Open взяв реванш у Новака Джоковича за Австралию. Медведев также закрепился в топ-2 мирового рейтинга – в марте второй ракеткой впервые за 16 лет стал кто-то, кроме Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

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Лучшие моменты лучшего финала. Как Медведев разбил Джоковича

Пятым закончил сезон Андрей Рублев, но 2020-й в его исполнении был гораздо ярче. Андрей взял только один титул ATP в личке (по сравнению с пятью прошлогодними –это спад) и не улучшил аспекты игры. Но были приятные моменты, которыми Рублев может гордиться: самым ярким хайлайтом стала победа над Рафаэлем Надалем на грунте в Монако. И, конечно, золото олимпийского микста в дуэте с Анастасией Павлюченковой – но за это рейтинговых очков тоже не дают.

Рублев сверг короля грунта и чуть не расплакался

Совершенно неподражаем прорыв Аслана Карацева из-за пределов сотни и квалификации Australian Open в топ-20 и к полуфиналу «ТБШ». Если бы не пандемийная заморозка рейтинга, Аслан побывал бы и в десятке. В активе Карацева – два личных титула, один парный и даже победа над Джоковичем. Не где-то, а в Белграде перед сербскими трибунами.

Лучшие моменты 3,5-часовой рубки Карацева и Джоковича. Мощь!

Карен Хачанов чуть не вылетел из топ-30 и завершил сезон в статусе четвертой ракетки России. Титул парижского «Мастерса» в 2019-м так и остается для Карена последним. А за олмипийское серебро, повторимся, очков не полагается.

А еще в мужском теннисе:

Новак Джокович летел за золотым «Шлемом», выиграв Australian Open, «Ролан Гаррос» (вынес в полуфинале Рафу) и Уимблдон. Но в олимпийском полуфинале выбыл от Александра Зверева, а на USO проиграл битву за титул Медведеву и не собрал даже календарный. Но оформил второй карьерный на «РГ» и закончил рекордный седьмой сезон на первом месте.

Роджер Федерер боролся с травмами, но пытался набрать форму перед любимым Уимблдоном. На травяных лужайках Лондона он дошел до четвертьфинала, где получил неприятную «баранку» от Хуберта Хуркача.

Медведев так натренировал Хуркача, что с ним и Федерер не совладал

Рейтинг ATP на конец 2021 года

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 540.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7840.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540.

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 5150.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4160.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) – 3706.

10 (11). Янник Синнер (Италия) – 3350...

...

15 (15). Доминик Тим (Австрия) – 2425...

16 (16). Роджер Федерер (Швейцария) – 2385...

18 (17). Аслан Карацев (Россия) – 2351...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) – 1731...

Павлюченкова – возле топ-10, Серена улетела из 40 лучших

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Первой ракеткой России в WTA-туре год закончила Анастасия Павлюченкова. Настя сыграла в финале «Ролан Гаррос» против Барборы Крейчиковой, а на жарких токийских кортах в августе выиграла олимпийский микст в сотрудничестве с Андреем Рублевым. На 26-е место с 70-х откопалась Дарья Касаткина, а всего в женской сотне стоят восемь российских теннисисток – против мужской четверки.

Открытием сезона стала 23-летняя Людмила Самсонова, которая выиграла травяной пятисотник в Берлине, а потом стала джокером сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг. Россиянки побили швейцарок – но, как мы уже выяснили, очки за это не дают. Зато глава ФТР Шамиль Тарпищев может быть доволен.

Также в женском теннисе:

Титулы «ТБШ» снова взяли четыре разные теннисистки: Наоми Осака, Барбора Крейчикова, Эшли Барти и Эмма Радукану.

Белоруска Арина Соболенко закончила сезон второй вслед за Барти, но не дошла даже до финала «Шлема», вылетев в 1/2 Уима и US Open.

Легендарная Серена Уильямс так и не побила рекорд Маргарет Корт, оставшись с 23 победами на «ТБШ». Американка пропустила большую часть сезона и завершила его на 41-м месте.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Рейтинг WTA на конец 2021 года

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7582.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5135.

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008.

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385.

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351.

8 (8). Паула Бадоса (Испания) – 3849.

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 3786.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455.

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3076.

...

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 2180...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 1870...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1836...

39 (39). Людмила Самсонова (Россия) – 1601...

41 (41). Серена Уильямс (США) – 1526...

69 (69). Анастасия Потапова (Россия) – 985...

79 (79). Варвара Грачева (Россия) – 880...

86 (86). Вера Звонарева (Россия) – 844.

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Источники – ATP, WTA.

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