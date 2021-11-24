ATP Tour выкатил список теннисистов, заработавших больше всего в 2021 году. Верхняя пятерка по призовым полностью повторяет рейтинг мужского тура – Новак Джокович, Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Андрей Рублев.

Первая ракетка мира Джокович заработал 9,1 миллиона долларов, у Медведева получилось почти 7,5 млн американских президентов. Доход обоих с соревнований практически целиком состоит из кэша в одиночных турнирах – в парном разряде Новак поднял 31 тысячу, Даниил меньше 15 тысяч.

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Главный русский игрок проводит в мужском туре уже пятый полноценный сезон (берем за точку отсчета дебют на «ТБШ» в 2017-м), но гонорары на турнирах этого года составили треть от доходов за всю карьеру. Всего в теннисе без учета спонсорских контрактов и каких-то дополнительных инвестиций Медведев заработал 21,6 миллиона долларов.

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

Андрей Рублев занял пятую строчку среди самых высокооплачиваемых игроков тура-2021. На его карточку булькнули 3,33 миллиона долларов. Интересно, что идущего шестым Маттео Берреттини Рублев обошел за счет выступления в парах. Разница между ними всего в 100 тысяч – как раз на столько больше Андрей выиграл в дуэтах.

Абсолютный лидер по призовым за карьеру, конечно, Новак со 154 миллионами баксов. В списке есть еще всего два человека с девятью нулями на счету. Вы их прекрасно знаете – Роджер Федерер (130 млн долларов) и Рафаэль Надаль (124 млн). При этом Роджер в рейтинге гонораров-2021 топчется в конце восьмого десятка с 647 тысячами за год, а чуть более молодой, но тоже не совсем здоровый Рафа оказался на 17-м месте менее чем с 1,5 миллиона.

Аслан Карацев – самый универсальный. Кавказец одинаково много поднимает как в одиночке, так и в парах. Сенсация уходящего сезона намайнил больше всех в дуэтах ($259 тысяч) и всего в 2021-м заработал на 418% больше, чем за прошлые годы в теннисе. Всего у него 2,32 миллиона долларов призовых за карьеру. Карен Хачанов перешагнул отметку в 10 млн долларов за карьеру, но в этом году он только 22-й в чарте главных богачей тура.

Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, Россия, Токио-2020 Фото: Getty Images

В перепись самых высокооплачиваемых теннисистов попали как профессионалы, так и любители. Последних ATP Tour обсчитывает потенциально, то есть сколько бы они заработали, если бы получали деньги за матчи. Милее всего смотрится конец рейтинга. 3159-е место делят 19-летний турок Эфе Чому и 16-летний испанец Маркус Гиерсипен Гарсия. Благодаря игре на корте оба заработали по 37 долларов. Меньше сотни баксов за год на теннисе подняли 420 человек.

Аналогичный список выкатил и WTA Tour. Доходы теннисисток меньше, чем у мужчин, и больше миллиона баксов в год заработала всего 31 девушка. Для сравнения: у парней цифры с шестью нулями увидели 37 игроков.

Эшли Барти (Австралия) и Анастасия Павлюченкова (Россия) Фото: Getty Images

Самой высокооплачиваемой дамой стала Эшли Барти. Первая ракетка мира заработала 3,9 миллиона долларов. У Барборы Крейчиковой гонорар за 12 месяцев составил 3,6 миллиона, причем 616 тысяч чешке прилетело от выступления в парном разряде. Лучшая из русских – финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова. Ее доход в 2021-м – 1,7 миллиона долларов.

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