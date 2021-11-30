Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об опыте игры в миксте с американкой Сереной Уильямс.

Кирьос выходил на корт вместе с Уильямс-младшей лишь однажды – в 2014 году в составе команды Singapore Slammers в матче Международной теннисной премьер-лиги (IPTL). Пара уступила Кирстен Флипкенс и Даниэлю Нестору из команды Manila Mavericks со счетом 3:6.

Ad

«Я играл с ней в смешанном парном разряде на IPTL, и это был самый неприятный опыт для меня, потому что она пыталась делать все сама. На это я реагировал словами: Серена, постой, но я же лучше тебя», – сказал Кирьос в подкасте No Boundaries. Фрагмент эфира австралиец выложил в инстаграме.

Теннис Заботливый папа или тиран. Как Уилл Смит растит Серену и Винус 22/11/2021 В 06:07

Ранее эмоциями от игры в паре с Уильямс-младшей поделился Френсис Тиафо – и впечатления 38-я ракетки мира оказались диаметрально противоположными. Серена и Тиафо вместе вышли на корт в январе 2019-го на Кубке Хопмана. Они встречались с Кэти Бултер и Кэмероном Норри.

«Когда я был помладше, то говорил: «Если бы я мог встретиться с сестрами Уильямс, это было бы круче всего на свете!». А теперь мы дружим, я провожу с ними время, будто я их младший брат. Это очень вдохновляет.

Френсис Тиафо и Серена Уильямс Фото: Getty Images

Мы впервые по-настоящему поговорили в Майами на мероприятии для прессы. Мы хорошо общались, и Серена обратилась к своему агенту с предложением сыграть вместе в Кубке Хопмана. Я думал, она шутит! С тех пор мы постоянно общаемся.

Это было впечатляюще, я очень нервничал! Думал, она в любой момент может решить: «Боже, этот парень ужасен». В итоге мы отлично повеселились, она забавная, с ней корчишься от смеха. Мы совпали, это была хорошая неделя», – рассказал американец в интервью L’Équipe.

Серена досрочно завершила сезон из-за травмы бедра, которую получила на Уимблдоне. Тренер американки даже намекнул на завершение карьеры

А осенью в прокат вышел фильм об отце Серены и Винус Уильямс. Мы рассказали, каким он получился

Ник Кирьос – победитель шести турниров ATP, пять титулов австралиец завоевал в одиночном разряде.

Последний раз Кирьос выходил на корт во время Кубка Лэйвера.

Источники: инстаграм Ника Кирьоса, L’Équipe

Laver Cup Победы Медведева соло и Рублева в паре. Европа крушит мир 11-1 26/09/2021 В 06:14