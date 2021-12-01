Вторая ракетка мира, чемпион US Open, русский теннисист Даниил Медведев прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч»-2021. Награду получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси – в рекордный седьмой раз в карьере.

«Сначала мне все говорили – что ты там смотришь – а потом в итоге мы все ввосьмером сидели и смотрели. Потому что все-таки интрига была, хотя во многих достоверных источниках я видел, что, скорее всего, Месси. Не буду сильно говорить, что думаю по этому поводу, но считаю, что Левандовский заслужил, конечно.

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Я тоже полностью не знаю, как происходит голосование. Если я правильно понимаю, то голосуют капитаны и тренеры сборных, а потом журналисты (с 2016 года голосуют только журналисты – Eurosport.ru). Думаешь, как он попал в его тройку? Им же нужно трех выбрать, ну а он просто его друг или они играют за одну команду. Соответственно, он ставит его на второе место, и потом этот человек попадает в тридцатку.

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Лионель Месси Фото: Getty Images

Для меня, как для болельщика «Баварии», это не очень понятно. К примеру, Томас Мюллер отдал больше всех ассистов в прошлом сезоне, но не попал в 30 лучших игроков мира. Если говорить спокойно, рационально: у нас есть 30 лучших игроков мира, а «Золотой мяч» котируется как самая важная награда в футболе. Как человек, отдавший больше всего ассистов из всех топ-лиг, мог не попасть в тридцатку лучших? Это же просто как-то нерационально. Соответственно, возникают вопросы: а как другие места, рационально ли они их выбирают?

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Значит ли это, что у Месси больше друзей, чем у Левандовского? В плане пиара-то 100% он лучше. Опять же, я вообще не футболист, поэтому, возможно, я полностью неправ. Но мне кажется, что по статистике конкретно этот год, многие пишут, что 2020-й и 2021-й надо совместить. Я вчера как раз видел картинку, где Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году сделал 48 по системе гол+пас, выиграл Кубок Америки, занял третье место с «Арсеналом» («Арсенал» стал вторым в АПЛ – Eurosport.ru) и не попал в топ-30 лучших. Месси сделал 50 (гол+пас), выиграл Кубок Америки и занял третье место с «Барселоной» – выиграл «Золотой мяч». И Санчес тоже не играл форварда, он все-таки играл на фланге.

Конечно, это все очень сложно. Но отсюда и берутся споры, поэтому мы и любим футбол», – сказал Медведев.

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