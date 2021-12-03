Первая ракетка России и чемпион US Open Даниил Медведев прокомментировал историю с исчезновением китайской теннисистки Шуай Пен.
Двукратная чемпионка Уимблдона в парном разряде пропала после того, как обвинила в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана.
Ad
«Если бы на следующей неделе в Китае прошел турнир, вероятно, никому не было бы комфортно. Но следующий турнир состоится осенью – посмотрим, как пойдут дела. Проблемы есть во многих странах, но в большинстве из них проводятся теннисные турниры, на которых мы выступаем.
Кубок Дэвиса Одиночки
Медведев и Рублев вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Все мы хотим увидеть, что с ней все в порядке, чего мы не знаем на 100%. WTA приняла сильное решение, но я не хочу винить никого, кто не принимает такое же решение. Может быть, президент ATP Андреа Гауденци имеет другое видение этой ситуации – и я не хочу давать оценку и выбирать, кто поступает правильнее», – сказал Медведев.
Еще недавно Даниил высказался об итогах футбольного «Золотого мяча». Мини-спойлер: итоги премии не устроили вторую ракетку мира.
«Думали просто все будет? *** вам!» Уже видели эмоционального Медведева на Кубке Дэвиса против Испании?
А еще Медведев стал вторым теннисистам мира по призовым в год. Узнай, сколько заработал Даня и кто его обошел.
Источник: Eurosport.fr
WTA Пекин
«У нас нет выбора». WTA отменила турниры в Китае из-за дела Шуай Пен
Теннис
Даниил Медведев: «Левандовский заслуживал «Золотой мяч»
Реклама
Ad
Реклама
Ad