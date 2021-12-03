Первая ракетка России и чемпион US Open Даниил Медведев прокомментировал историю с исчезновением китайской теннисистки Шуай Пен.

Двукратная чемпионка Уимблдона в парном разряде пропала после того, как обвинила в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана.

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«Если бы на следующей неделе в Китае прошел турнир, вероятно, никому не было бы комфортно. Но следующий турнир состоится осенью – посмотрим, как пойдут дела. Проблемы есть во многих странах, но в большинстве из них проводятся теннисные турниры, на которых мы выступаем.

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Все мы хотим увидеть, что с ней все в порядке, чего мы не знаем на 100%. WTA приняла сильное решение, но я не хочу винить никого, кто не принимает такое же решение. Может быть, президент ATP Андреа Гауденци имеет другое видение этой ситуации – и я не хочу давать оценку и выбирать, кто поступает правильнее», – сказал Медведев.

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