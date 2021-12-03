34-летняя Мария Шарапова появилась на премии Fashion Awards 2021 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне в оригинальном наряде, который создали из пластиковых бутылок для минеральной воды. Мария захотела, чтобы ее первое посещение церемонии награждения запомнилось всем.

«Теперь, когда мне за 30, я гораздо увереннее в себе, чем когда была моложе. Самое замечательное в моде – это то, что она позволяет нам экспериментировать и выходить за пределы нашей зоны комфорта, чтобы попробовать что-то новое», – рассказала Шарапова.

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По словам обладательницы карьерного «Большого шлема», она искала платье, которое бы сочетало в себе моду, осознанное потребление, будущее и нетривиальный подход к дизайну. В результате Мария остановила свой выбор на наряде от Iris van Herpen, который не только выглядел эффектно и необычно, но и нес в себе открытый экологический посыл, ведь он состоит из переработанных пластиковых бутылок Evian на 72%. Остальные 28% – шелк.

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