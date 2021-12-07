«Король Ричард», американский биографический драматический фильм режиссера Рейнальдо Маркуса Грина по сценарию Зака Бейлина, рассказывающий о жизни Ричарда Уильямса, отца и тренера знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс, рискует стать провалом.

Мировая премьера состоялась 2 сентября 2021 года на 48-м кинофестивале в Теллуриде, а 19 ноября 2021-го лента была выпущена в кинотеатрах Warner Bros. Pictures и на стриминговом сервисе HBO Max. По состоянию на 5 декабря 2021 года, «Король Ричард» и близко не окупается: фильм собрал 13,4 миллиона долларов в США и Канаде и 8,2 миллиона долларов на других территориях. Общая сумма сборов – 21,6 миллиона долларов во всем мире при бюджете в 50 млн долларов. .

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Фильм собрал 1,9 миллиона долларов в первый день показа, а в дебютный уикенд – всего 5,7 миллиона долларов. Низкий показатель объясняется 145-минутным временем просмотра, а также тем, что фильм был доступен на HBO Max. За пять дней в праздник Благодарения «Король Ричард» собрал 4,8 миллиона долларов, в том числе 3,3 миллиона долларов (-33%) за вторые выходные, заняв седьмое место. В четвертый уикенд фильм заработал 1,2 миллиона долларов, заняв девятое место.

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