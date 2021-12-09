Первая ракетка России Даниил Медведев в инстаграме рассказал, что он, Андрей Рублев, Виктория Азаренко и еще несколько теннисистов разместили ракетки на благотворительном аукционе. Все вырученные средства пойдут в помощь Кристиану Шнайдеру, бывшему тренеру хорвата Борны Чорича, который борется с онкологическим заболеванием.
Диагноз Шнайдеру поставили два года назад. Он проходит лечение, перенес две операции, а сейчас находится в стадии ремиссии.
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«Всем привет. После завершения теннисного сезона и накануне Нового года я решил выставить свою ракетку на аукцион. Все средства, собранные с продажи ракетки, как и с ракеток Виктории Азаренко, Симоны Халеп, Маттео Берреттини, Андрея Рублева, Марина Чилича, Борны Чорича, Мате Павича и Николы Мектича пойдут нашему другу и коллеге Кристиану Шнайдеру, которому диагностировали рак кишечника», – написал Медведев.
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