Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев и польская теннисистка Ига Швёнтек устроили милую переписку в сторис инстаграма.
Первая ракетка России выложил в инстасторис фото с крендельком и отметил чемпионку «Ролан Гаррос»-2020. «Кренделек?», – подписал публикацию Медведев.
Ad
Швёнтек репостнула сторис русского теннисиста и написала: «Ты сделал мой день! Сегодня я была крендельком на корте».
Теннис
Медведев и Рублев продадут ракетки. Деньги пойдут больному тренеру
Что за история вокруг кренделька? Все началось в октябре, когда Медведев и Швёнтек стали участниками эфира для ютуб-канала производителя ракеток Tecnifibre. В ходе интервью теннисистка из Польши дала Дане прозвище «кренделек» из-за необычной техники ударов.
«Мы с командой работаем над тем, чтобы я не играла как кренделек – извини, Даниил. Не хочу, чтобы ты переживал из-за этого – дело в тех позах, которые у тебя получаются во время исполнения бэкхэнда. В этом нет ничего плохого, мне нравится наблюдать за твоей игрой», – сказала Швёнтек.
Медведев засмеялся и сказал, что крендельком его еще никто не называл: «Это станет очередным прозвищем – благодаря Рублеву и Хачанову у меня их очень много. Когда я был моложе, мне было сложно координировать свои движения, поэтому у меня не было особой техники и я не представлял большую угрозу для соперников. Тем не менее, я всегда хотел побеждать, поэтому пытался найти те удары, которые наносили бы урон моим оппонентам – так и появилась моя «уникальная техника».
Недавно Медведев анонсировал красивую благотворительную инициативу – он продаст ракетки вместе с Рублевым. Деньги пойдут больному тренеру.
А еще Даня объяснил, зачем троллит фанатов на трибунах. Оказывается, теннисист не хочет намеренно провоцировать зрителей.
Кубок Дэвиса
«Лучшие 2 недели в карьере». Медведев и Рублев – о Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
Победа в Кубке Дэвиса – не индикатор уровня русского тенниса. Почему?
Реклама
Ad
Реклама
Ad