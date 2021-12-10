Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев и польская теннисистка Ига Швёнтек устроили милую переписку в сторис инстаграма.

Первая ракетка России выложил в инстасторис фото с крендельком и отметил чемпионку «Ролан Гаррос»-2020. «Кренделек?», – подписал публикацию Медведев.

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Швёнтек репостнула сторис русского теннисиста и написала: «Ты сделал мой день! Сегодня я была крендельком на корте».

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Что за история вокруг кренделька? Все началось в октябре, когда Медведев и Швёнтек стали участниками эфира для ютуб-канала производителя ракеток Tecnifibre. В ходе интервью теннисистка из Польши дала Дане прозвище «кренделек» из-за необычной техники ударов.

«Мы с командой работаем над тем, чтобы я не играла как кренделек – извини, Даниил. Не хочу, чтобы ты переживал из-за этого – дело в тех позах, которые у тебя получаются во время исполнения бэкхэнда. В этом нет ничего плохого, мне нравится наблюдать за твоей игрой», – сказала Швёнтек.

Медведев засмеялся и сказал, что крендельком его еще никто не называл: «Это станет очередным прозвищем – благодаря Рублеву и Хачанову у меня их очень много. Когда я был моложе, мне было сложно координировать свои движения, поэтому у меня не было особой техники и я не представлял большую угрозу для соперников. Тем не менее, я всегда хотел побеждать, поэтому пытался найти те удары, которые наносили бы урон моим оппонентам – так и появилась моя «уникальная техника».

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