18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт выступила против проведения Игр в Пекине и вспомнила о негативных эмоциях от Олимпиады в Сочи. Эверт отреагировала на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер тоже резко высказался о проведении ОИ в Китае.

«Я согласна, что Олимпиады в таких странах, как Китай, не должны проводиться – в странах, где совершаются преступления против человечества. Меня аж воротило, когда Игры проводились в России. Это все свидетельство глубокой коррумпированности системы», – написала Эверт в твиттере.

Ad

Крис Эверт Фото: Eurosport

Теннис «Я была крендельком». Милая переписка Медведева и Швёнтек 10/12/2021 В 10:18

На высказывания американки отреагировали российские спортивные деятели. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не согласился с Эверт и заявил, что в США нельзя проводить соревнования после убийства Джорджа Флойда.

«Почему вдруг она стала об этом говорить? Есть презумпция невиновности. Есть много пунктов, связанных с регламентом. Существуют Международный Олимпийский комитет, кодекс ВАДА. Не знаю, о чем разговор. А потом спортсмены спрашивают, почему политика лезет в спорт. Почему она в 2008 году молчала, когда была Олимпиада в Пекине? Право проведения Олимпийских игр нам было дано в 2007 году, о каких правах человека можно говорить? После Флойда в Америке вообще нельзя проводить никаких соревнований», – сказал Фетисов.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что считает слова Эверт смешными и не хочет опускаться на ее уровень.

«Это их личное дело. Нам лезть в эту политику не нужно. Такие высказывания смешны. Для нас недостойно опускаться на этот уровень», – заявил Тарпищев.

Шамиль Тарпищев (gazeta.ru) Фото: Other Agency

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предположил, что Эверт стоит посмотреть на то, как обстоят дела с правами человека в Штатах. Свищев призвал не использовать спорт в политических целях – его не радует, когда Россию, Китай и Беларусь заставляют играть по американским правилам.

«К сожалению, мы живем в таком мире, где очень часто обвиняют страны в таких нарушениях. Может быть, ребята посмотрят на то, как ущемляются права людей в США? Там стреляют на улицах, и после этого происходят беспорядки. На самом деле в Америке сейчас много проблем. Чтобы закрыть на них глаза, они пытаются искать внешние раздражительные факты. В Европе сейчас то же самое: поляки, например, любят поддерживать антиспортивные события и мероприятия. Какое вообще отношение спорт имеет к запрещению тех или иных соревнований из-за якобы нарушений прав человека? Это же глупость какая-то. Причем данный факт не мешает американцам зарабатывать деньги благодаря торговле с Китаем.

Когда нас, китайцев, белорусов заставляют играть по американским правилам, это не может радовать. Стадионы не могут быть ареной для решения политических проблем. Если вы чем-то недовольны, решайте на дипломатическом уровне. Сейчас у нас есть огромное инструментов: министры иностранных дел, министерства, посольства. Олимпиада в Сочи прошла на высочайшем уровне, в сложнейших условиях. В Китае, я уверен, все организуют замечательно. У них будут жесточайшие ограничения. Им надо выразить благодарность за приложенные усилия. Если США не хотят ехать на Олимпиаду, пускай остаются у себя дома, они сделают хуже только своим спортсменам», – объяснил Свищев.

Многие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Токио – среди них США

Теннис Медведев и Рублев продадут ракетки. Деньги пойдут больному тренеру 09/12/2021 В 20:08