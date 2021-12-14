На кондитерский магазин Марии Шараповой Sugarpova подали судебный иск. В начале декабря в суд Нью-Йорка обратилась Кармен Таварес-Варгас с исковым заявлением в отношении компании Sugarpova.
Слабовидящая женщина обвинила Шарапову в дискриминации инвалидов и неспособности предоставить людям с нарушениями зрения полноценный доступ к веб-сайту. Таварес-Варгас отметила, что три года назад она уже отправляла жалобу, но с тех пор на сайте ничего не изменилось. Текст иска гласит, что программа для слепых и слабовидящих не смогла распознать текст на sugarpova.com, в том числе описание товара и кнопку «корзина». Тем самым компания Шараповой нарушает закон об американцах с ограниченными возможностями и закон о правах человека города Нью-Йорк от 1990 года – сайт с товарами доступен потребителям с ограниченными возможностями не в равной степени.
По словам адвоката Таварес-Варгас, женщина все еще хочет приобрести конфеты от Шараповой, но не может этого сделать. При этом среди в требования к ответчику включен пункт о постоянном судебном запрете на работу компании Sugarpova. Она также хочет денежную компенсацию за расходы на адвоката и судебные процессы, а также за моральный ущерб. Кроме того, пострадавшая требует суд присяжных.
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Источник: Super.ru.
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