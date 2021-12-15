Российский теннисист Аслан Карацев признан самым спрогрессировавшим игроком по версии ATP. В рейтинге ассоциации он со 112-го места в начале сезона поднялся до 15-го в ноябре.

В минувшем сезоне ему удалось выйти в полуфинал Australian Open, впервые в карьере попав в основную сетку турнира «Большого шлема», выиграть два титула в одиночном разряде, один в паре, а в миксте попасть в финал «Ролан Гаррос» и Олимпиады.

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«Я очень рад получить эту награду, – сказал Аслан. – Это очень много значит для меня. Большое Вам спасибо».

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Источник – atptour.com.

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