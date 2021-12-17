Швейцарец Роджер Федерер был признан фанатами главным любимцем по итогам 2021 года. 40-летний теннисист отыграл за сезон всего 13 матчей и большую часть времени лечился, в том числе весь период после Уимблдона, но все равно получил награду.

Для Федерера эта номинация стала 19-й подряд – Роджер не уступает никому с 2003 года. Помимо него, звания удостаивались только двое: Густаво Куэртен в 2000-м и россиянин Марат Сафин – в 2001-м и 2002-м.

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