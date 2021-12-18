Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл британца Энди Маррея в финале выставочного турнира в Абу-Даби.

Счет по партиям – 6:4, 7:6(2). Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В полуфинале Рублев в трех сетах одолел Дениса Шаповалова (7:6(5), 3:6, 6:4). Маррей сначала в четвертьфинале победил Дэниела Эванса (6:3, 6:2), а затем обыграл Рафаэля Надаля (6:3, 7:5).

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В матче за третье место Шаповалов победил Надаля (6:7 (4), 6:3, 10:6), а во встрече за пятую строчку Тэйлор Фритц переиграл Эванса (7:6 (5), 4:6, 11:9).

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