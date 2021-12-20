20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль написал в инстаграме, что сдал положительный тест на ковид. Он находится в изоляции.

«Хочу объявить, что после возвращения домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на ковид. И в Кувейте, и в Абу-Даби я проходил тесты каждые два дня, и все они были отрицательными. Последний тест сдал в пятницу, а результаты получил в субботу.

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У меня наблюдаются легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно выздоровлю. Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, с кем контактировал. Из-за этой ситуации в моем календаре возможны изменения. Я проанализирую вероятные варианты в зависимости от своего состояния здоровья», – заявил испанец.

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