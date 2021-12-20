Китайская теннисистка Шуай Пен отказалась от обвинений в адрес бывшего первого вице-премьера КНР Чжан Гаоли.

«Я хочу прояснить ситуацию. Никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo – мое личное дело. Возникло недопонимание», – сказала Пен в видеоролике, опубликованном сингапурским сайтом Lianhe Zaobao.

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В начале ноября Шуай Пен обвинила Гаоли в сексуальном насилии. По словам бывшей первой ракетки мира в парном разряде, раньше они состояли в долгосрочных отношениях, однако спустя семь лет мужчина пригласил ее на встречу и принудил к сексу. Пост быстро исчез, а Пен пропала, с ней никто не мог связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в ее адрес и запустили тег #WhereIsPengShuai (где Шуай Пен – с английского).

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Спустя несколько недель после обвинения китайский сайт CGTN опубликовал текст электронного письма, в котором от имени Пен сообщалось, что она не пропала, находится в безопасности, и отрицает свои обвинения.

Источник: Lianhe Zaobao.

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