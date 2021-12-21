Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался на тему допинга в российском спорте. ВАДА опубликовало отчет от 2019 года, в котором заявило, что Россия была лидером по числу нарушений антидопинговых правил в тот период.

«Эта статистика ни о чем. Сейчас можно попасться на чем угодно. 167 случаев – это ничто, смешное число, – заявил Тарпищев. – Сейчас внедряются антидопинговые программы. В сборных это все отработано, а от случайных попаданий никто не застрахован. У нас Габашвили попался на медикаментах, дисквалифицировали на полгода. Спортсмены – народ особый».

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Источник – РИА Новости

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