Четвертая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в инстаграме разместил видео, на котором ест бутерброд с черной икрой под гимн России.

«Скажи мне, что ты русский, не говоря, что ты русский», – подписал пост Циципас.

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Напомним, что Стефанос наполовину русский. Его мать – Юлия Сальникова – чемпионка СССР по теннису, а дед – известный игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Сергей Сальников.

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