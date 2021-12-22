Четвертая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в инстаграме разместил видео, на котором ест бутерброд с черной икрой под гимн России.
«Скажи мне, что ты русский, не говоря, что ты русский», – подписал пост Циципас.
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Напомним, что Стефанос наполовину русский. Его мать – Юлия Сальникова – чемпионка СССР по теннису, а дед – известный игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Сергей Сальников.
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