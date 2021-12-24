ВЦИОМ опубликовал рейтинг популярности российских спортсменов по итогам 2021 года.
Лидеры списка – теннисист Даниил Медведев, художественные гимнастки Арина и Дина Аверины. Им отдали голоса по 4% респондентов. Следующим идет лыжник Александр Большунов с 3% голосов.
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Медведев в 2021 году выиграл турнир «Большого шлема» US Open и завершил год в статусе второй ракетки мира. Дина Аверина стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио, Арина заняла четвертое место – результаты турнира гимнасток стали причиной судейского скандала. Большунов стал чемпионом мира и во второй раз подряд выиграл «Большой Хрустальный глобус».
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В опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод – телефонное интервью, по данной выборке максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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А Большунов провалил старт сезона. Он больше не лидер сборной?
Источник – «Р-Спорт».
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