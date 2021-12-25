Российский теннисист Андрей Рублев в интервью Eurosport.ru рассказал о взаимоотношениях с защитником «Барселоны» Жераром Пике и походах на «Камп Ноу».

– Если честно, я хорошо отношусь к «Барселоне», потому что общаюсь с Пике. Я не такой большой фанат, как Даша Касаткина, которая смотрит матчи, следит. То есть я более, наверное, холоден. Конечно, большие перемены в клубе, и они сами об этом знают. Насколько я понимаю, у них хорошая молодежь, но нужно время, чтобы они смогли сформироваться, поймать игру. То есть это будет такая продолжительная трансформация.

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– Наблюдали за клубом на «Камп Ноу»?

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– Да, я был на двух или трех матчах. На «Барселоне» был чуть-чуть побольше, когда они играли не дома. Может, в сумме четыре-пять встреч наберется. Все три раза, что в Барселоне, был на матчах благодаря Жерару Пике – он давал билеты. Но я не люблю просить. Был один раз, когда попросил на какой-то вообще неважный матч несколько лет назад. А бывало, когда кто-то просил, а у Пике оставался лишний билет, то я подмазывался.

– Вы сейчас просто в приятельских отношениях или друзья?

– У нас просто теплое общение, не переписываемся постоянно, но очень хорошо друг к другу относимся. Он может поздравить меня с какими-то теннисными успехами, так же как и я его – с футбольными, – сказал Рублев.

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