Российский теннисист Андрей Рублев в интервью Eurosport.ru рассказал о победе в Кубке Дэвиса и помощи Федерации тенниса России.

– А возможно ли, что победа в таком турнире, как Кубок Дэвиса, показывает не уровень развития спорта на местах, а отличную функциональную подготовку конкретно вас и Даниила? По сути вы принесли титул. Тем более вы оба достаточно рано начали тренироваться за рубежом.

Ad

– Кубок Дэвиса мы почти вдвоем играли с Даней, наверное, из-за рейтинга – поставь там Аслана или Карена, я почти уверен, разницы бы не было. Но так и есть: каждый сам за себя. Результаты этого года сложились, потому что, если взять нас с ребятами, у каждого разное видение всего, разный стиль игры, команда. Каждый тренируется на своих местах: Карен – в Дубаи, я – чаще в Барселоне, Даня – во Франции. У всех это сработало по-своему.

Теннис «Подмазывался». Рублев – о походах на «Барсу» благодаря Пике ЧАС НАЗАД

– Федерация в юности помогала?

– Федерация тенниса России не так помогала, как, наверное, могла бы, потому что конкретно в моем случае, помню, как маме приходилось постоянно за меня сражаться, выбивать, чтобы что-то досталось. Хотя я всегда был одним из первых по своему году. Я помню, когда мне уже было 12 или 13 лет, то мы пытались получить какие-то ставки для игроков. Но их давали ребятам, которые были хуже меня: стояли ниже по рейтингу или я их обыгрывал. И маме приходилось за меня как-то вписываться, чтоб наконец-то, спустя какое-то время, мне эту ставку дали. А она незначительной была. Уже ближе к 15 годам родителям удалось найти спонсора. Это был Андрей Бокарев – он стал главным спонсором всего российского тенниса.

В детстве я был стипендиатом фонда Бориса Ельцина. Но опять-таки это была помощь не ФТР, а Наины Иосифовны Ельциной. Это моя история. Я не знаю, какая у ребят. И как сейчас происходит в юниорском теннисе. Я делаю свою работу, играю в теннис. Если тем самым получилось помочь Федерации, у них от этого только еще больше возможностей стало, то супер. Я буду этому рад. Если их использовать правильно, то можно очень здорово поднять российский теннис, – сказал Рублев.

Эксклюзивное интервью с Рублевым читайте здесь – Андрей рассказал о прогрессе и недостатках в собственной игре, отношении к вакцине и участии в AО.

Как Рублев ходил на матчи «Барселоны» на «Камп Ноу»? По словам футболиста, он подмазывался к Жерару Пике

Australian Open Рублев: об участии в АО, вакцине и перспективах русского тенниса ЧАС НАЗАД