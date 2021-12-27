Российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом.
«Всем привет. Хочу поделиться с вами новостями. Сейчас я в Барселоне и, к сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. У меня минимальные симптомы. Я нахожусь в изоляции и следую всем протоколам под наблюдением врачей.
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Как вы знаете, я полностью привит и готовился к предстоящим турнирам – ATP Cup и Australian Open. Сейчас мне нужно полностью восстановиться, и я полечу в Мельбурн только тогда, когда это будет безопасно для всех.
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Я очень расстроен и обеспокоен случившимся. Пожалуйста, берегите себя и окружающих. Я вернусь на корт при первой же возможности», – говорится в заявлении второй ракетки России в твиттере.
Андрей Рублев заболел коронавирусом после турнира в Абу-Даби, который проходил с 16-18 декабря. Российский теннисист – уже седьмой человек, у которого проявились симптомы ковида после выступления в ОАЭ. Ранее COVID-19 обнаружили у Рафаэля Надаля и его тренера Карлоса Мойи, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич, Онс Жабер, а также у однго из членов команды Энди Маррея.
Эксклюзивное интервью с Рублевым читайте здесь – Андрей рассказал о прогрессе и недостатках в собственной игре, отношении к вакцине и участии в AО.
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