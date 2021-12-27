Французская журналистка Кэрол Бушар высказалась о соперничестве первой ракетки России Даниила Медведева и лидера рейтинга ATP Новака Джоковича из Сербии.
«Противостояние Джоковича и Медведева стало значительно более серьезным в последние годы. Но оно никогда не будет таким, как Борг – Макинрой или Федерер – Надаль.
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Во-первых, необходимо помнить, что между Джоковичем и Медведевым есть примерно 10 лет разницы. Кроме того, Медведев показал, что может бороться с Джоковичем только в течение одного сезона и только на кортах с твердым покрытием. Чтобы достичь уровня Ноле, россиянин должен сильно улучшить свои навыки на траве и грунте.
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Джокович же одержим целью выиграть 21-й титул «ТБШ», что позволит ему обогнать Федерера и Надаля. Цель Новака не в том, чтобы победить Медведева или Зверева», – заявила Бушар в интервью Tennis Majors. Ее слова приводит Tennis World USA.
Встретятся ли Джокович и Медведев на Australian Open? Отец серба намекнул, что Новак так и не вакцинировался.
Другой россиянин заразился ковидом после выступления в Абу-Даби. Андрей Рублев стал уже седьмым заболевшим после турнира: в ОАЭ случилась настоящая вспышка коронавируса.
Эксклюзивное интервью с Рублевым читайте здесь – Андрей рассказал о прогрессе и недостатках в собственной игре, отношении к вакцине и участии в AО.
Источник: Tennis World USA
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