Роберт Федерер, отец 20-кратного чемпиона «ТБШ» Роджера Федерера, оценил перспективы швейцарского теннисиста на выигрыш еще одного мэйджора после перенесенных операций на колене.
«Сейчас с ним все в порядке: в последнее время он проводил больше времени с семьей. Это положительная сторона периодов, проведенных вне турниров и без разъездов.
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Он занимается физической подготовкой и постепенно возвращается в форму, даже если больше не выиграет ни одного крупного турнира. Сможет ли Роджер еще раз победить в турнире «Большого шлема»? Нет, не сможет. Ладно, не спрашивайте меня об этом. Посмотрим», – заявил Роберт Федерер.
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Журналистка: «Джокович и Медведев никогда не станут как Надаль – Федерер»
Новак Джокович может обогнать Роджера Федерера по выигранным «ТБШ» уже на AO, но выступит ли серб в Австралии? Отец теннисиста намекнул, что Ноле так и не вакцинировался.
Французская журналистка сравнила противостояние Джоковича и Медведева с дуэлью Надаль – Федерер. Сербу и россиянину эти слова вряд ли придутся по вкусу.
Источник: OK Tennis
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