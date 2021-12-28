Роберт Федерер, отец 20-кратного чемпиона «ТБШ» Роджера Федерера, оценил перспективы швейцарского теннисиста на выигрыш еще одного мэйджора после перенесенных операций на колене.

«Сейчас с ним все в порядке: в последнее время он проводил больше времени с семьей. Это положительная сторона периодов, проведенных вне турниров и без разъездов.

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Он занимается физической подготовкой и постепенно возвращается в форму, даже если больше не выиграет ни одного крупного турнира. Сможет ли Роджер еще раз победить в турнире «Большого шлема»? Нет, не сможет. Ладно, не спрашивайте меня об этом. Посмотрим», – заявил Роберт Федерер.

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Источник: OK Tennis

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