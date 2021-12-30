Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус, прилетев в Австралию на первые турниры сезона-2022

«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный анализ. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.

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Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей. Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», – написала теннисистка.

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