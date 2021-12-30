Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что помогает ему находить мотивацию и назвал четырех спортсменов, которых считает ориентиром.

«Криштиану Роналду, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Александр Овечкин», – сказал Хачанов.

Ad

«Находят же люди мотивацию ходить на работу каждый день, вот и я хожу к себе на работу – на корт. Не считаю, что достиг чего-то сверхъестественного, особенно в сравнении с легендами спорта», – добавил теннисист.

Кубок Дэвиса «Лучшие 2 недели в карьере». Медведев и Рублев – о Кубке Дэвиса 06/12/2021 В 10:41

Кубок Дэвиса «Это лучше, чем секс». Как Россия брала Кубок Дэвиса 27/11/2021 В 06:00