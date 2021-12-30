Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что помогает ему находить мотивацию и назвал четырех спортсменов, которых считает ориентиром.
«Криштиану Роналду, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Александр Овечкин», – сказал Хачанов.
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«Находят же люди мотивацию ходить на работу каждый день, вот и я хожу к себе на работу – на корт. Не считаю, что достиг чего-то сверхъестественного, особенно в сравнении с легендами спорта», – добавил теннисист.
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Источник: «РБК».
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