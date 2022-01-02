Дом тенниса продолжит трансляции главных турниров на телеканалах Eurosport, сайте Eurosport.ru и в приложении Eurosport Player в 2022 году.

Главное и важное: в 2022 году Eurosport продолжит эксклюзивно транслировать турниры «Большого шлема»!

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В полном объеме на сайте Eurosport.ru и в приложении Eurosport Player можно будет увидеть 9 турниров категории АТР 1000: Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Монреаль, Цинциннати, Шанхай и Париж. На Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport Gold трансляции будут доступны ежедневно от первого и до последнего запуска, кроме ночных сессий по центральноевропейскому времени американских турниров. А также все четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

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Также на сайте Eurosport.ru и в приложении Eurosport Player в полном объеме можно будет увидеть 12 турниров категории АТР 500. В список турниров входят Роттердам, Рио-де-Жанейро, Акапулько, Дубай, Барселона, Лондон, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Базель и Вена. На Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport Gold ежедневно можно будет увидеть по 2 матча в день.

16 турниров категории АТР 250, в числе которых Пуна, София, Хьюстон, Будапешт, Эшторил, Лион, Хертогенбос, Мальорка, Истборн, Гштад, Лос-Кабос, Уинстон-Сейлем, Чжухай, Чэнду, Антверпен и Мец, в полном объеме покажут сайт Eurosport.ru и приложение Eurosport Player. На телеканалах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport Gold будут доступны трансляции финалов турниров.

Первый теннисный турнир нового сезона, который будет показан на Eurosport на все страны, включая Россию – Аделаида-2. Трансляции из Австралии в полном объеме можно будет увидеть на телеканалах Eurosport, сайте Eurosport.ru и в приложении Eurosport Player ежедневно с 10 по 15 января по одному матчу в дневной сессии по центральноевропейскому времени.

Ключевое условие: права на трансляции турниров АТР распространяются только на Россию. При этом в январе подписка на видеосервис Eurosport станет еще более доступной! Следите за всеми анонсами.

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