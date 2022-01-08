На центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» в Аделаиде прошел полуфинальный матч турнира «Аделаида-1», в котором сразились хорватский теннисист Марин Чилич и россиянин Карен Хачанов. 29-я ракетка мира из России обыграл своего оппонента с 30-й позиции рейтинга в двух сетах со счетом 7:5 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 54 минуты.

За два сета полуфинальной встречи Хачанов выполнил 6 эйсов, на счету Чилича 8 подач навылет. Хачанов совершил 2 двойные ошибки, Чилич – 3. Также Карен реализовал 1 брейк-пойнт из 2, Чилич – ни одного из 4.

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Во втором полуфинале соревнований 8 января в 13:00 по мск сыграют французский теннисист Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. Финал турнира состоится 9 января.

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