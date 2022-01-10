ATP и WTA обновили рейтинги 10 января. Список лучших теннисистов по-прежнему возглавляют серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.

В мужском рейтинге Даниил Медведев занимает вторую позицию – российский спортсмен сократил отставание от Ноле с 2900 очков до 2080. Андрей Рублев идет на пятой строчке, Аслан Карацев опустился с 18-го места на 20-е, а Карен Хачанов – с 29-го на 30-е. Зато Роман Сафиуллин ворвался в топ-150 – теперь он идет на 147-й строчке, хотя ранее занимал 167-ю. В топ-10 немного изменений: Феликс Оже-Альяссим с 11-го места поднялся на 8-е, а Хуберт Хуркач с 9-й строчки опустился на 10-ю. Янник Синнер потерял место в десятке – с 9-го места он скатился на 11-е.

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Рейтинг ATP за 10 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 015;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8935;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7970;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4990;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4603;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4155;

9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3653;

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) – 3636.

...

20 (18). Аслан Карацев (Россия) – 2351...

30 (29). Карен Хачанов (Россия) – 1726...

146 (167). Роман Сафиуллин (Россия) – 478.

Много изменений в женском рейтинге: чешка Барбора Крейчикова поднялась на четвертую строчку и обошла соотечественницу Каролину Плишкову. Эстонка Аннетт Контавейт стала 6-й, обгнав Марию Саккари из Греции. Полька Ига Швёнтек вскочила на восьмую позицию, а лучшая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пока остается 11-й.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8051;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5882;

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5635;

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008;

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 4637;

6 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351;

7 (6). Мария Саккари (Греция) – 4255;

8 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 3971;

9 (8). Паула Бадоса (Испания) – 3818;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455.

...

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3076...

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 2235...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 1745...

39 (38). Людмила Самсонова (Россия) – 1542...

40 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1486...

67 (69). Анастасия Потапова (Россия) – 1025...

79 (77). Варвара Грачева (Россия) – 912...

85 (81). Вера Звонарева (Россия) – 876.

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