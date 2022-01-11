Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью Дмитрию Гордону рассказала о реакции родителей на отношения с французом Гаэлем Монфисом.
– Что сказали мама, папа и бабушка, когда вы представили жениха?
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– Они, наверное, узнали из новостей сначала. Потому что мы сначала скрывали отношения. Мы два известных теннисиста, а теннисные медиа всегда ищут какие-то интересные истории, и для них это прямо сладкая конфетка. Первые два месяца как могли скрывали, потом уже было совсем тяжело, потому что участвуешь на турнирах, видишь друг друга. Просочилась информация. Они, наверное, прочитали это. Им очень нравится Гаэль, они за него очень переживают, даже больше, чем за меня. Иногда мне советы дают: «Передай Гаэлю, пусть что-то сделает лучше». Все свободно произошло, родители относятся спокойно, – рассказала Свитолина.
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Как прошла свадьба Свитолиной и Монфиса? Получилась действительно сладкая конфетка!
Монфис рассказал, повлияла ли на его игру свадьба на Свитолиной – за полтора месяца после торжества Гаэль выиграл больше матчей, чем за весь год.
Источник: «В гостях у Гордона».
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