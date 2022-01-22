Русскую теннисистку Елизавету Демину временно отстранили от соревнований из-за употребления запрещенных веществ. В пробе мочи 20-летней Деминой обнаружили мельдоний – препарат для нормализации метаболизма. Спортсменка, у которой даже нет очков в рейтинге WTA, сдала отрицательный тест 23 ноября 2021 года во время турнира в Казани.

В пресс-службе ITF отметили, что пробу отправили в независимую лабораторию ВАДА в канадском Монреале, где и выявили запрещенный препарат. «Мельдоний – вещество, находящееся в списке запрещенных ВАДА по категории S4 («Гормоны и модуляторы метаболизма»). Положительные тесты на подобные вещества влекут за собой обязательное временное отстранение», – сообщили в Международной федерации.

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Демину уведомили о нарушении антидопинговых правил 11 января, ее временный бан начался с 21 января. У Елизаветы есть право на апелляцию в Независимый трибунал ITF, но теннисистка пока не воспользовалась этой возможностью.

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Самая известная жертва милдроната (или мельдония) – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова. Она объявила о непреднамеренном применении препарата в марте 2016 года и получила 15-месячную дисквалификацию.

Источник: сайт ITF

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