35-летний мужчина признан виновным в преследовании британской теннисистки Эммы Радукану. Амрит Магар осужден судом Бромли, приговор вынесут позже.
Безработный Магар, будучи женатым, отправился в пригород Лондона, где живет Радукану, и спросил у местных жителей, как добраться до ее дома. Суд узнал, что Магар впервые посетил дом семьи Радукану 23 ноября. Подойдя к двери с букетом цветов и запиской, он столкнулся с родителями спортсменки, но представился водителем, который доставляет подарки от кого-то другого. Он оставил записку, в которой написал, что девушка заслужила любовь, а в другой нарисовал карту, где отметил 37 км, которые прошел от Северного Лондона в надежде встретить ее.
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Одна победа сделала Радукану селебрити. Ей нужен провал на АО
4 декабря 2021-го Магар нарядил елку рождественскими гирляндами во дворе Радукану. Затем он украл с порога кроссовку ее отца, думая, что они принадлежат теннисистке. Сталкер попал в камеру на двери дома – при аресте у Магара нашли ботинок в сумке. Он сообщил офицерам, что хотел сувенир. В заявлении в суде Радукану сказала, что теперь боится выходить на улицу одна.
«Из-за произошедшего мне стало страшно. Я очень боюсь выходить на улицу, особенно одной. Из-за этого у меня ощущения, что я лишилась свободы. Я постоянно оглядываюсь через плечо, чувствую себя на грани и беспокоюсь, что это может повториться», – сказала теннисистка.
Эмма Радукану стала суперзвездой после победы на US Open. Ее успех предсказуем, но ей был нужен вылет с Australian Open.
В сентябре Радукану прекратила сотрудничество с тренером, который помог ей выиграть US Open-2021. Почему?
Источник: Daily Mail, BBC.
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