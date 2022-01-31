31 января ATP и WTA обновили рейтинги. Список лучших теннисистов по-прежнему возглавляют серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.
В топ-10 мужского рейтинга лишь одно изменение – итальянец Маттео Берреттини обошел Андрея Рублева и переместился седьмого на шестое место. Даниил Медведев сохранил вторую позицию, Аслан Карацев остался 15-м, Карен Хачанов поднялся с 30-й строчки на 27-ю.
Ad
Рейтинг ATP за 31 января
Australian Open
«У них низкий IQ». Почему фанаты болели против Медведева
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11015 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10125;
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7780;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7170;
5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 6875;
6 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 5278;
7 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4830;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4065;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3923;
10 (10). Янник Синнер (Италия) – 3705;
...
15 (15). Аслан Карацев (Россия) – 2633...
27 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1815.
Эшли Барти
Фото: Getty Images
В топ-10 женского рейтинга сразу несколько изменений: чешка Барбора Крейчикова поднялась в топ-3, а полька Ига Швёнтек совершила прорыв с 9-й на 4-ю строчку. Еще более весомо достижение у американки Даниэль Коллинс, сходу ворвавшейся в десятку. Испанка Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт ухудшили позиции.
Анастасия Павлюченкова опустилась с 11-го места на 14-е, Дарья Касаткина поднялась в рейтинге еще на строчку вверх и идет 22-й, Вероника Кудерметова теперь в топ-30.
Рейтинг WTA за 31 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8331 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5698;
3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4456;
4 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 3916;
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4452;
6 (6). Паула Бадоса (Испания) – 4429;
7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4195;
8 (8). Мария Саккари (Греция) – 4071;
9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 3871;
10 (30). Даниэль Коллинс (США) – 3071;
...
14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2638;
...
22 (23). Дарья Касаткина (Россия) – 2200...
29 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 1695...
35 (37). Людмила Самсонова (Россия) – 1537...
44 (45). Екатерина Александрова (Россия) – 1236...
77 (68). Анастасия Потапова (Россия) – 895...
81 (78). Варвара Грачева (Россия) – 847...
82 (91). Вера Звонарева (Россия) – 846.
Ненависть или игры разума? Почему фанаты на Australian Open болели против Даниила Медведева
Даниил Медведев и Рафэль Надаль – короли драмы. Но по чемпиону Australian Open есть вопросы
Australian Open
Медведев: «В следующий раз надо сыграть лучше, хотя уже тяжело»
Australian Open
Джокович и Федерер поздравили Надаля с 21-м «ТБШ»
Реклама
Ad
Реклама
Ad