31 января ATP и WTA обновили рейтинги. Список лучших теннисистов по-прежнему возглавляют серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.

В топ-10 мужского рейтинга лишь одно изменение – итальянец Маттео Берреттини обошел Андрея Рублева и переместился седьмого на шестое место. Даниил Медведев сохранил вторую позицию, Аслан Карацев остался 15-м, Карен Хачанов поднялся с 30-й строчки на 27-ю.

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Рейтинг ATP за 31 января

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1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11015 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10125;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7780;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7170;

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 6875;

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 5278;

7 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4830;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4065;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3923;

10 (10). Янник Синнер (Италия) – 3705;

...

15 (15). Аслан Карацев (Россия) – 2633...

27 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1815.

Эшли Барти Фото: Getty Images

В топ-10 женского рейтинга сразу несколько изменений: чешка Барбора Крейчикова поднялась в топ-3, а полька Ига Швёнтек совершила прорыв с 9-й на 4-ю строчку. Еще более весомо достижение у американки Даниэль Коллинс, сходу ворвавшейся в десятку. Испанка Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт ухудшили позиции.

Анастасия Павлюченкова опустилась с 11-го места на 14-е, Дарья Касаткина поднялась в рейтинге еще на строчку вверх и идет 22-й, Вероника Кудерметова теперь в топ-30.

Рейтинг WTA за 31 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8331 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5698;

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4456;

4 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 3916;

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4452;

6 (6). Паула Бадоса (Испания) – 4429;

7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4195;

8 (8). Мария Саккари (Греция) – 4071;

9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 3871;

10 (30). Даниэль Коллинс (США) – 3071;

...

14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2638;

...

22 (23). Дарья Касаткина (Россия) – 2200...

29 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 1695...

35 (37). Людмила Самсонова (Россия) – 1537...

44 (45). Екатерина Александрова (Россия) – 1236...

77 (68). Анастасия Потапова (Россия) – 895...

81 (78). Варвара Грачева (Россия) – 847...

82 (91). Вера Звонарева (Россия) – 846.

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