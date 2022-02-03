Спортивный февраль на Eurosport точно будет жарким! Возвращение Джоковича и Дель Потро, подвиги российских теннисистов, вдохновляющий Надаль и куча других видов спорта – рассказываем, какие соревнования можно увидеть по подписке на Eurosport и когда они состоятся.

Теннис

Ad

ATP 250, Пуна (Индия) – с 30 января по 7 февраля

Australian Open Власти Сербии признали подлинность тестов Джоковича на ковид 6 ЧАСОВ НАЗАД

Первый сеяный турнира, Аслан Карацев, во втором круге устроит экзамен швежу Элиасу Имеру. Карацев уже и не такие турниры брал, но тут у Аслана есть реальные шансы на титул – в случае победы над Имером в четвертьфинале он встретится с парнем из конца первой сотни, Стефано Травальей, либо с Юки Бхамбри, 862-й ракеткой мира. А в полуфинале – Соуза или Альтмайер, тоже проходимые соперники. В общем, ждем от Аслана четвертый одиночный титул АТР.

ATP 500, Роттердам (Нидерланды) – с 5 по 13 февраля

Главная звезда голландского турнира – Андрей Рублев. Седьмая ракетка мира – действующий победитель соревнований, в финале 2021 года он одолел Мартона Фучовича. Возможно, в этот раз конкуренция будет серьезнее: директор турнира Рихард Крайчек обмолвился о возможном появлении Новака Джоковича.

Новак Джокович Фото: Getty Images

ATP 500, Рио-де-Жанейро (Бразилия) – с 14 по 20 февраля

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не играл с лета 2019 года из-за травм. Сроки восстановления победителя US Open постоянно сдвигались. Исключать нельзя ничего, но высока вероятность, что он вернется уже в феврале, а турнир в Рио станет для бывшей третьей ракетки мира одним из первых после камбэка.

ATP 500, Дубаи (ОАЭ) – с 21 по 27 февраля

Если Джокович не вернется в Роттердаме (что вероятно), то уже точно выступит в Эмиратах. Новак уже заявился на турнир в Дубаи, действующим чемпионом которого является Аслан Карацев – он тоже в списке участником. Там же сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов – состав подобрался интересный.

ATP 500, Акапулько (Мексика) – с 21 по 27 февраля

Задались вопросом, почему в Дубаи нет Надаля и Медведева? Они решили отправиться в Мексику. Даниил сразу после финала заявил о планах сыграть на новом для себя турнире, а Надаль пока точно не определился, поедет ли в Акапулько после такого сложного Australian Open. Но было бы здорово посмотреть еще одну схватку Даниила и Рафы уже через месяц после финала АО!

Что еще мы покажем в феврале?

Вас ждет море велоспорта, снукера, гольфа и зимних видов. И это еще не все!

Велоспорт

Тур Саудовской Аравии (1-5 февраля)

«Вуэльта Валенсии» (2-6 февраля)

«Звезда Бессежа» (2-6 февраля)

Тур Прованса (10-13 февраля)

Тур Мурсии (12 февраля)

«Классика Альмерии» (13 февраля)

Jaen Classic (14 февраля)

Тур Андалусии (16-20 февраля)

Тур Алгарве (16-20 февраля)

Tour of Alpes Maritimes and Var (18-20 февраля)

Тур ОАЭ (20-26 февраля)

Тур Галисии (24-27 февраля)

«Классик Суд Ардеш» 26 февраля)

Het Nieuwsblad (26 февраля)

«Кюрне-Брюссель-Кюрне» (27 февраля)

«Дроме Классик» (27 февраля)

Снукер

Turkish Masters. Квалификация (2-6 февраля)

The Players Championship (7-13 февраля)

European Masters (21-27 февраля)

Welsh Open (28 февраля – 6 марта)

Ронни О’Салливан Фото: Getty Images

Гольф

Европейский тур: Ras Al Khaimah Championship (3-6 февраля)

Европейский тур: Qatar Masters (10-13 февраля)

Европейский тур: Indian Open (24-27 февраля)

PGA Tour: Pebble Beach National Pro-Am (31 января-6 февраля)

PGA Tour: Phoenix Open (7-13 февраля)

PGA Tour: Genesis Invitational (17-20 февраля)

PGA Tour: The Honda Classic (21-27 февраля)

PGA Tour Champions: Chubb Classic (14-20 февраля)

PGA Tour Champions: Cologuard Classic (19-26 февраля)

Лыжи

Этап Кубка мира в Лахти (26-27 февраля)

Прыжки на лыжах с трамплина

Этам Кубка мира в Хинценбахе. Женщины (25-27 февраля)

Этам Кубка мира в Лахти. Мужчины (25-27 февраля)

Горные лыжи

Этап Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Мужчины (26-27 февраля)

Этап Кубка мира в Кран-Монтане. Женщины (26-27 февраля)

Фристайл

Этап Кубка мира в Ярославле (26-27 февраля)

Сноуборд

Этап Кубка мира в Москве (26-27 февраля)

«Формула Е»

е-При Мехико (12-13 февраля)

Дзюдо

Этап «Большого шлема» в Париже (5-6 февраля)

Этап «Большого шлема» в Тель-Авиве (17-19 февраля)

Футбол

Предсезонные матчи шведских клубов

Хотите посмотреть на матч Ронни О'Салливана с Джаддом Трампом на The Players Championship или на выступления российских лыжников? Оформляйте подписку на Eurosport

Теннис Подписка на Eurosport стала доступнее! Месяц спорта всего за 149 рублей ВЧЕРА В 09:35