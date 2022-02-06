Из интервью с Дарьей Касаткиной вы узнаете:

за кого болела в финале АО;

про допинг Надаля и насколько часто проверяют теннисистов;

справедливо ли отстранили Джоковича;

почему разговоры Медведева с судьями – перебор;

кто самый неестественный игрок тура;

за что любит российский кинематограф (назвала любимый фильм);

про шумных фанатов на Australian Open;

почему переживает за Валиеву, а не Трусову.

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– «Извините, но я плачу» – ваш твит после финала Australian Open. Расшифруете?

Теннис Осака – 1-я по хейту от фанатов. Но Новак уже выполнил норму за год 13 ЧАСОВ НАЗАД

– Меня переполнили эмоции от слез Рафы. Видя в 35 лет человека, который играет в теннис уже лет 20 и взял все, что можно, достиг всевозможных высот, невозможно реагировать иначе. Он даже выходил в финал со слезами на глазах. Столько эмоций он испытывает. Видно, как для него это важно, через что он прошел ради этого. Меня это восхищает и как человека, который болеет с пеленок, вдохновляет.

– С одной стороны – кумир детства, с другой – друг детства. Как вы смотрели эти 5,5 часов, наверное, лучшего финала за последние несколько лет?

– Выдержала это сложно. Не так как парни, конечно. Я проснулась, позавтракала во время финала. Потом мне нужно было потренироваться, сделать фитнес с братом. Вернулись, а они все играют. Уже скоро на вторую тренировку надо выдвигаться, а они все играют. Но, конечно, не досмотреть было нельзя. Потому что не только продолжительность, но и уровень матча на протяжении этих почти шести часов был просто фантастический.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Я, как и многие, думала, что в третьем сете Рафе выпутаться из сетей и паутины Дани не получится, но все мы видели, что произошло. Считаю, это исторический матч.

За кого я болела? Очень каверзный вопрос. Всегда хотела, чтобы Рафа выиграл больше «Шлемов», чтобы всегда побеждал. И только поэтому я не болела за кого-то. Но была очень рада, когда Рафа взял матч. Считаю, что Даня еще выиграет и не один «Шлем».

– С 21-м «Шлемом» Рафы детская неприязнь к Федереру и Джоковичу прошла?

– С Роджером у меня давно спокойная ситуация. Я приняла тот факт, что они оба величайшие. Роджер – невероятный талант. Плюс последнее время он не играет, поэтому намного проще это воспринимается. Федерер меня после 16 лет вообще не бесил. С Новаком другая история. Он и человек другой. Когда Рафа играет с ним, эмоции зашкаливают. Особенно когда несколько матчей Рафа ничего с Джоковичем сделать не мог даже на грунте. Тогда грустно было от безысходности. Но кто бы мог подумать, что 21-й «Шлем» будет именно в Австралии – единственный «ТБШ», который он выиграл лишь раз. Очень символично и круто потому, что победил именно на любимом «Шлеме» Джоковича.

– Ваш прогноз: кто возьмет больше всего «ТБШ»?

– Он у меня всегда один. Даже когда у Надаля их было всего 14. Я всегда говорила, что он выиграет больше всего. И сейчас я оказываюсь права. Надеюсь, так и останется. Сейчас возросли шансы выиграть и «Ролан Гаррос», если позволит здоровье. Это важно. Потому что как он сейчас играет – это, конечно, не вторая, а даже третья молодость.

– Даниил не дожал и отпустил или Надаль пришел в себя в середине третьей партии? Что произошло?

– Чудо, наверное. Только Рафа и Даня могут ответить на вопрос. Но какие-то в себе, в запасах Рафа силы нашел. Возможно, наложилось и то, что Даниил немного дрогнул. Ситуация была практически на блюдечке.

– Некоторые публичные люди не верят в чистое возвращение испанца после полугодового отсутствия из-за травмы стопы – говорят, допинг. В современном теннисе на таком уровне это возможно?

– У нас много кого в допинге постоянно подозревают после каких-то результатов. И никто на 100% никогда не знает. Но мы видим результат: Рафа – великий. Решать не нам, для этого есть специальная организация, которая проверяет нас каждую неделю, а иногда и пару раз. Поэтому в плане допинга, считаю, теннис – один из самых чистых видов спорта. Потому что как нас с этим допингом не дрючат никого! Помню, меня в 2018 году проверили аж 32 раза. А я не Рафа. Его, думаю, проверяют еще чаще. Если не поймали – значит, нет.

Игрокам было бы неприятно, если бы Джоковичу разрешили играть. Потому что мы все пошли на какие-то жертвы

– Вы, думаю, слышали слова Даниила на пресс-конференции: с этого момента он будет играть только для себя, семьи и российских фанатов. Неужели публика так ломает?

– У меня было такое пару раз. Не так давно играла в Монреале против Онс Жабер. И пришла большая орда тунисских болельщиков. Их, видимо, много в Монреале, потому что там говорят по-французски. И все в одну сторону. Естественно, когда это делается очень грубо и некорректно, это неприятно. Но с этим сталкиваются очень многие. Я читала интервью Аслана Карацева и с ним согласна: нельзя просто взять и попросить кого-то за тебя болеть. Поэтому с этим нужно справляться по ходу матча. Это 100% неприятно. Особенно когда кричат что-то между подачами. Это свинство. Но нужно играть и воспринимать ситуацию как она есть.

Даниил Медведев общается с арбитром Фото: Getty Images

И до этого [финала против Надаля – Eurosport] Даня очень хорошо справлялся с напором болельщиков. В Америке все помнят его реакцию. Но, видимо, сейчас было чересчур для него. Но уверена, он с этим справится. Это еще и первые эмоции после финала – проиграть такой матч нереально обидно. Все еще устаканится.

– «Чем больше ты выплескиваешь, тем больше даешь миру себя». Вы сказали это в прошлом году. Не боитесь так эмоционально обнажаться перед публикой?

– Нет, не боюсь. Зачем бояться показать реального себя. Если людям не нравится какой ты есть – окей. Лучше так, чем когда ты нравишься людям за то, кем не являешься.Пусть тебя лучше не любят за то, какой ты настоящий.

– Есть ли такие примеры в туре?

– Есть такой человек – Джокович. Мы все видим, как он хочет, чтобы люди его любили. Как он пытается все для этого сделать, но не получается. Потому что в итоге все равно чувствуется что-то не то. Рафа настоящий: он не бьет ракетки, потому что просто не делает этого с детства. Он выплескивает эмоции иначе: тот же его «вамос» обожают многие. Мало кому нравится, когда люди пытаются казаться теми, кем не являются. Наигранность видна.

– Считаете справедливым то, как закончилось дело с Джоковичем?

– Скажу так: игрокам было бы неприятно, если бы Джоковичу разрешили играть. Потому что мы все пошли на какие-то жертвы: приняли правила игры, чтобы играть. Новак же хотел пойти своим путем. Если бы его допустили играть со всем тем набором абсурда, который в итоге выяснился, это было бы нечестно по отношению к игрокам.

Новак Джокович Фото: Getty Images

– Меняются ли теннис и болельщики с победами Кирьоса и Даниила? Все привыкли к традиционной сдержанности Рафы и Роджера.

– Юному поколению, конечно, нравится поведение Ника, Дани. Но поведение второго – точно лучше. Кирьос частенько перегибает палку. Даниил тоже, но по делу. Что и произошло в матче с Циципасом: да, Даня был прав, но он перегнул. В ситуации с судьей Медведев был прав, но не совсем корректно это преподнес. По мне это было слишком грубо. Но Даня заплатил за это штраф. То же самое Ник, но он часто по абсурдным вещам устраивает скандалы. Конечно, это весело. Знаю, хайлайт Дани с судьей набрал много просмотров. Для привлечения публики имеет место быть.

Медведев взорвался из-за подсказок отца Циципаса и разнес судью

Надо мной все смеются: «Российский кинематограф?» Русский юморок – это прям мое

– Как и Рафа, вы в классной форме зашли в новый сезон (два полуфинала в начале января, на АО проиграла Швёнтек). Есть ощущение, что Дарья Касаткина снова уверена в своем теннисе и знает, как его использовать.

– Считаю, что играю лучше, чем в 2018-м. И ментально я тоже готова намного лучше. Если не брать рейтинг, то я уже чувствую, что повысила свой уровень. А там посмотрим. Никогда не знаешь, какие будут результаты. Ожидать я чего-то от себя не хочу – уже наожидалась. Мне хватит. Я довольна тем как играю, тренируюсь. И это самое главное. Я наконец чувствую себя достаточно свободно.

– Чего не хватает в решающий момент? Кажется, еще шаг, один удар.

– Это все мелочи, которые мы разбираем с моим тренером. Это не прям конкретная проблема и ее решение. Это детали. Например, в полуфинале Сиднея с Паулой Бадосой у меня абсолютно не было провала. Я играла нормально, как и чувствовала себя. Но она отыграла тот матч великолепно. Сложно как-то противостоять, когда соперница начинает матч с двух эйсов и так же продолжает. Шансы были, как и всегда, Рафа это показал.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Встреча с Игой – похожая. По ходу думала, что не очень играю. Когда пересмотрела, матч показался интенсивным, хорошего уровня и не по счету, борьба была намного ближе. Это самое начало года. И я уже сыграла 11 матчей, хорошо влилась. Главное – ничего не подцепить.

– Как сегодня пользуетесь опытом тех неудач 2019-2020 года?

– Это проявляется чаще за кортом. Я лучше начала себя чувствовать, когда поняла, что эффективнее один день не тренироваться. Даже не физически, а ментально мне сложно. Я понимаю, что можно сериалы посмотреть. Это лучше, нежели я пойду на тренировку, с истериками ее проведу, плохо поработаю. Потом еще с тренером разговаривать и разбирать, что не так получилось. Лучше на такую тренировку не ходить, спокойно отдохнуть, и все будет хорошо.

Но это приходит с опытом. Очень тонкая грань: когда лучше сказать «нет», а когда все-таки стоит сходить. Это важный опыт. Потому что раньше я не чувствовала эту грань и всегда спихивала решение на команду: идти ли на тренировку, сколько взять отдыха. Потом выгорание – и до свидания.

– Какое кино смотрите?

– Люблю пересматривать фильмы, которые смотрела еще лет шесть назад. Очень люблю русское кино. Надо мной все смеются: «Российский кинематограф?» А я люблю! У меня подписки на Start, Premier. Там я и сижу. Netflix смотрю редко. Это меня прям должны заставить: «Даш, вот это посмотри! Очень хороший сериал». Или что-то из нереально важных премьер: например, «Ход королевы». Русский юморок – это прям мое. «Полицейский с рублевки» – любимый. «Содержанки» и все три фильма «О чем говорят мужчины».

Сергей Бурунов Фото: Getty Images

– Любимый актер и актриса – тоже русские?

– Кстати, нет. Но нравится творчество Светланы Ходченковой, Сергея Бурунова, Константина Хабенского. Мне нравится атмосфера русских фильмов и сериалов. Как будто такое родное. Даже если ужасный юмор, картинка не очень, чувствуешь что-то знакомое.

– Может, просто скучаете по России из-за постоянных перелетов?

– Да, возможно. Я задавала себе этот вопрос. Но мне действительно нравятся «Елки». Я на Новый год постоянно их смотрю, даже если в Австралии за окном бегают кенгуру.

– Netflix снимает документалку об ATP и WTA. Откуда вокруг тенниса такой ажиотаж?

– Просто про все уже сняли, остался только теннис. Плюс сейчас монетизируют все что только возможно. И заметили, что про теннис не снимали практически ничего. Начинают рассказывать все больше: например, фильм про Ричарда Уильямса. Думаю, Netflix подбила на это и история с Джоковичем в Австралии. Тогда они объявили, что начинают снимать. То, что получилось про «Формулу-1», мне понравилось.

– Вас увидим?

– Там всего несколько игроков снимают, но все серьезно: подписывают контракты с теми, кто участвует – чуть ли не весь год будут постоянно их снимать. Поэтому не уверена, что согласилась бы, даже если бы предложили. Не люблю, когда в жизнь вот так активно и очень настырно лезут.

– Ждете сенсаций или откровений от фильма?

– Нет, не жду. Потому что большинство на камеру будут другими. Снимут интересную картинку про жизнь в туре. Возможно, включат пару острых моментов. Но не думаю, что нам следует ждать откровений.

Люблю смотреть все-таки программу. Камила на уровень выше

– Теннисисты летают по турнирам и городам круглый год. Но в чем особое обаяние Кубка Кремля и SPb Open?

– Очень холодно и темно – вот что придает шарма нашим теннисным турнирам. Если про Питер говорить объективно, то это один из лучших турниров в году. Организация на топовом уровне – три-четыре раза он признавался лучшим турниром в своей категории. Конечно, в феврале в Питере очень «весело». Особенно для иностранцев, им совсем некомфортно: они тут же грустнеют от минусов. А нам хорошо – мы дома.

Но хотелось бы, чтобы на Кубок Кремля и SPb Open ходили больше. Если «ТБШ» не брать, то на турнире, например, в Риме в понедельник первым запуском корт №1 полный. И все зрители знают по именам каждого игрока, там поддерживают всех. У нас такого нет, но и такой культуры спорта, как в Италии, тоже нет. В России у людей, к сожалению, другие проблемы. Поэтому про возрождение не стоит заикаться. Но у нас много хороших теннисистов. Думаю, это важный шаг, и со временем теннис вновь полюбят и будут ходить на матчи.

– То, что мы увидели в Австралии – побочка антиковидных условий или публика всегда была такой шумной?

– За атмосферой как раз надо ехать на АО и US Open. Это всегда шоу. Прикольно, что все четыре «ТБШ» отличаются не только местом и атмосферой, но еще и стилем боления на трибунах. Насколько я помню и знаю, болельщики на Australian Open всегда были достаточно громкими.

– Будете смотреть Олимпиаду в Пекине?

– Зимние виды спорта как будто другие, да и их все-таки меньше. Люблю хоккей, фигурное катание, прыжки с трамплина. Это и буду смотреть. Если все будет хорошо и без омикрона, то у Камилы Валиевой все шансы на золото.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова Фото: Getty Images

– Чья программа больше вдохновляет?

– Мне нравится, как катается Камила. У нее классное сочетание катания и элементов. Не нравится, как исполняет Саша Трусова. Это набор грубых элементов, куда она пытается включить побольше четверных. Люблю смотреть все-таки программу. И Камила, считаю, на уровень выше.

Камила Валиева вошла в состав командника на Олимпиаде в короткой программе. Смотри, кто еще!

В феврале грянет не только Олимпиада. На Eurosport покажут море тенниса, снукера, велоспорта и гольфа. Скорее гляди расписание.

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