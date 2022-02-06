№23 рейтинга WTA Дарья Касаткина в эксклюзивном интервью Eurosport поделилась мнением, почему считает первую ракетку мира Новака Джоковича самым неестественным игроком тура. По ее мнению, серб очень хочет завоевать любовь болельщиков, но у него не получается.

– «Чем больше ты выплескиваешь, тем больше даешь миру себя». Вы сказали это в прошлом году. Не боитесь так эмоционально обнажаться перед публикой?

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– Нет, не боюсь. Зачем бояться показать реального себя. Если людям не нравится какой ты есть – окей. Лучше так, чем когда ты нравишься людям за то, кем не являешься. Пусть тебя лучше не любят за то, какой ты настоящий.

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– Есть ли такие примеры в туре?

– Есть такой человек – Джокович. Мы все видим, как он хочет, чтобы люди его любили. Как он пытается все для этого сделать, но не получается. Потому что в итоге все равно чувствуется что-то не то. Рафа настоящий: он не бьет ракетки, потому что просто не делает этого с детства. Он выплескивает эмоции иначе: тот же его «вамос» обожают многие. Мало кому нравится, когда люди пытаются казаться теми, кем не являются. Наигранность видна.

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