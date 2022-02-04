Вторая ракетка мира Даниил Медведев сообщил о встрече с экс-пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом.

«Никакого больше тенниса! Официально начал тренировки для «Формулы-1», – пошутил Медведев в твиттере. Помимо Квята финалист Australian Open-2022 также встретился с пилотом «Уильямс» Александром Албоном. Ему подарили именную футболку с надписью Kart In Pro Competition. Похоже, парни отдыхали где-то во Франции – клуб с таким названием есть в Бриньоле, на юго-востоке страны.

Ad

Australian Open Карацев – Медведеву: «Нельзя сказать трибунам: эй, болейте за меня» 01/02/2022 В 07:26

Медведев с Квятом вместе сгоняли на картинг и погоняли на картах. Теннисист выложил видео, на котором успешно входит в поворот, а также фото, на котором Квят дает ему советы по вождению машины. «Устал?» – спросил гонщик у первой ракетки России. «Я сдох. Я чертовски сдох», – развел руки в стороны Медведев.

Теннис Медведев – 2-й, Рублев опустился на 7-е. Рейтинги ATP и WTA после AO 31/01/2022 В 07:24