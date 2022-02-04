Вторая ракетка мира Даниил Медведев сообщил о встрече с экс-пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом.
«Никакого больше тенниса! Официально начал тренировки для «Формулы-1», – пошутил Медведев в твиттере. Помимо Квята финалист Australian Open-2022 также встретился с пилотом «Уильямс» Александром Албоном. Ему подарили именную футболку с надписью Kart In Pro Competition. Похоже, парни отдыхали где-то во Франции – клуб с таким названием есть в Бриньоле, на юго-востоке страны.
Ad
Australian Open
Карацев – Медведеву: «Нельзя сказать трибунам: эй, болейте за меня»
Медведев с Квятом вместе сгоняли на картинг и погоняли на картах. Теннисист выложил видео, на котором успешно входит в поворот, а также фото, на котором Квят дает ему советы по вождению машины. «Устал?» – спросил гонщик у первой ракетки России. «Я сдох. Я чертовски сдох», – развел руки в стороны Медведев.
Турборозыгрыш Даниила Медведева с Феликсом Оже-Альяссимом возглавил топ ударов на Australian Open-2022. Пора смотреть все?
Почему фанаты в Австралии болели против Медведева? Кажется, это из-за цитаты «У них низкий IQ».
Следи за новостями тенниса на Eurosport.ru
Теннис
Медведев – 2-й, Рублев опустился на 7-е. Рейтинги ATP и WTA после AO
Australian Open
«У них низкий IQ». Почему фанаты болели против Медведева
Реклама
Ad
Реклама
Ad