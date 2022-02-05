Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал нежелание первой ракетки мира Новака Джоковича вакцинироваться от коронавируса.

Из-за отказа ставить прививку серб не выступил на Australian Open и упустил шанс стать рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Историческую 21-ю победу на «ТБШ» одержал Надаль, у Джоковича и Федерера остается по 20 титулов.

Ad

«Не думаю, что победа Рафы заставила его поменять позицию. Ясно одно: если он не сделает прививку, то выпадет из борьбы, которую так долго вел. Ему будет очень трудно играть на «Больших шлемах», если он не будет вакцинирован, и его карьера окажется в серьезной опасности. Я не считаю его антипрививочником – Новак всегда выступал за право выбора. Но сейчас он оказался в сложной ситуации», – сказал Мойя в интервью Onda Cero.

Laver Cup Федерер и Надаль сыграют за одну команду на Кубке Лэйвера 03/02/2022 В 12:08

Источник: Mundo Deportivo

Australian Open Власти Сербии признали подлинность тестов Джоковича на ковид 03/02/2022 В 04:51