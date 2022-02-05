Наоми Осака стала самым оскорбляемым представителем тенниса в 2021 году в твиттере. Сайт Pickswise опубликовал список 20 игроков, чаще всех получавших получивших оскорбительные твиты в прошлом году.

В рамках исследования Pickswise обработал более 100 тысяч твитов – 32 415 из них адресованы Наоми Осаке, она занимает первую строчку в рейтинге. Второй стала Серена Уильямс, которая получила 18 118 оскорблений в 2021-м. Третье место занял Энди Маррей – британский теннисист получил 11 732 оскорбительных твита. Четвертой с 10 094 твитами оказалась 19-летняя чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану.

Ad

Замкнул пятерку Новак Джокович – серб получил 8 439 хейтерских твитов. Однако Ноле сделал отличный задел на 2022-й: 7 354 оскорблений он получил только за период с 4 по 10 января из-за скандала на Australian Open – если бы они учитывались, Новак вскочил бы на третью строчку.

Теннис «Его карьера в опасности». Тренер Надаля – о Джоковиче и вакцинации 6 ЧАСОВ НАЗАД

Вслед за Джоковичем в 2021-м последовали: Роджер Федерер (4 261), Стефанос Циципас (4 084), Рафаэль Надаль (3 588), Александр Зверев (3 454) и Симона Халеп (3 181). Русские теннисисты попали во вторую десятку: Даниил Медведев – 12-й (2 7 26), давно завершившая карьеру Мария Шарапова до сих пор возбуждает хейтеров – она на 15-й строчке (1 553), Андрей Рублев – 19-й (1 151).

Поездка Джоковича на «Ролан Гаррос» находится под большим вопросом – во Франции сократили срок медотвода от вакцинации.

Источник: Pickswise.

Australian Open Власти Сербии признали подлинность тестов Джоковича на ковид 03/02/2022 В 04:51