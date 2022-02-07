7 февраля ATP и WTA обновили рейтинги. Список лучших теннисистов по-прежнему возглавляют серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.

В топ-10 мужского рейтинга изменений не произошло. Даниил Медведев сохранил вторую позицию, Андрей Рублев также остался при своих, Аслан Карацев обновил личный рекорд и поднялся с 15-го места на 14-е, Карен Хачанов опустился с 27-й строчки на 28-ю.

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Рейтинг ATP за 7 февраля

Теннис Касаткина: «Джокович – самый неестественный игрок тура» ДЕНЬ НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10875 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9635;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7865;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7145;

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 6875;

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 5018;

7 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4565;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4065;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3818;

10 (10). Янник Синнер (Италия) – 3495;

...

14 (15). Аслан Карацев (Россия) – 2633...

28 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1748.

В топ-10 женского рейтинга сразу несколько изменений: представительница Польши Ига Швёнтек опустилась с 4-й на 8-ю строчку. Чешка Каролина Плишкова, испанки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса и гречанка Мария Саккари поднялись на строчку вверх каждая, а Онс Жабер из Туниса вернулась в топ-10.

Анастасия Павлюченкова сохранила 14-е место, Дарья Касаткина поднялась в рейтинге еще на строчку вверх и идет 21-й, Вероника Кудерметова осталась 29-й.

Рейтинг WTA за 7 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8330 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5698;

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5533;

4 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4452;

5 (6). Паула Бадоса (Испания) – 4429;

6 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4195;

7 (8). Мария Саккари (Греция) – 4071;

8 (4). Ига Швёнтек (Польша) – 3986;

9 (9). Анетт Контавейт (Эстония) – 3871;

10 (11). Онс Жабер (Тунис) – 3070;

...

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2638;

...

21 (22). Дарья Касаткина (Россия) – 2200...

29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) – 1695...

34 (35). Людмила Самсонова (Россия) – 1537...

43 (44). Екатерина Александрова (Россия) – 1236...

75 (77). Анастасия Потапова (Россия) – 895...

81 (81). Варвара Грачева (Россия) – 847...

82 (82). Вера Звонарева (Россия) – 846.

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