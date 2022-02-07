Китайская теннисистка Шуай Пен опровергла собственные обвинения в сексуальном насилии со стороны бывшего первого вице-премьера КНР Чжан Гаоли и прокомментировала слухи о своем исчезновении.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде дала интервью французскому изданию L’Equipe. Во время разговора, который проходил в сопровождении официального представителя Олимпийского комитета Китая, Пен настаивала на том, что ее пост в социальных сетях вызвал огромное непонимание со стороны общественности.

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Шуай давала ответы на китайском языке, ее слова переводил официальный представитель Олимпийского комитета Китая. Позже журналисты L’Equipe воспользовались услугами парижского переводчика.

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«Сексуальное насилие? Я никогда не говорила, что кто-то подвергал меня сексуальному насилию. Та публикация вызвала огромное непонимание со стороны мира. Я хочу, чтобы смысл этого поста больше не искажался.

Прежде всего, я хотела бы поблагодарить всех игроков ATP и WTA туров, всех спортсменов и остальных людей, которые заботились обо мне. Но я даже не думала, что возникнет такое беспокойство. И я хотела бы узнать: почему все стали так волноваться? Я никогда не говорила, что кто-то подвергал меня сексуальному насилию. Я никуда не исчезала, все могли меня видеть. Просто мне написало очень много людей, и ответить на такое количество сообщений было совершенно невозможно.

Я всегда оставалась в тесном контакте с близкими друзьями. Мы общались, я отвечала на их электронные письма, также я была на связи с WTA. Но в конце года адрес их веб-сайта был изменен, поэтому многие игроки испытывали трудности со входом в систему в то время. Но мы всегда поддерживали связь с коллегами. Вот почему я не понимаю причины того, что распространилась информация о моем исчезновении. Я надеюсь, что шумихи по этому поводу больше не будет», – сказала Шуай Пен.

Источник: Daily Mail

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