Китайская теннисистка Шуай Пен появилась на соревнованиях по фристайлу в компании с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
36-летняя спортсменка (в черной шапке – Eurosport) сидела на трибунах в финале соревнований в категории биг-эйр.
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Теннис
Шуай Пен: «Сексуальное насилие? Я никогда этого не говорила»
Ранее бывшая первая ракетка мира в парном разряде опровергла собственные обвинения в сексуальном насилии со стороны бывшего первого вице-премьера КНР Чжан Гаоли и прокомментировала слухи о своем исчезновении.
Из-за дела Шуай Пен WTA отменила все турниры в Китае и Гонконге, а в медиа пошли разговоры о лишении Китая зимней Олимпиады-2022.
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«Личное дело». Шуай Пен отказалась от обвинений в изнасиловании
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Медведев высказался об исчезновении китайской теннисистки
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