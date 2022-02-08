Китайская теннисистка Шуай Пен появилась на соревнованиях по фристайлу в компании с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

36-летняя спортсменка (в черной шапке – Eurosport) сидела на трибунах в финале соревнований в категории биг-эйр.

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