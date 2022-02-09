Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры после поражения в первом матче за два с половиной года. Бывшая третья ракетка мира проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счетом 1:6, 3:6 в первом круге Открытого чемпионата Аргентины в Буэнос-Айресе, а после игры заявил о решении закончить со спортом.

«Сегодня я отдал все до последней капли. Мой последний матч был на корте, а не в пресс-комнате, и это то, чего я хотел. Я планировал сыграть в Рио, но очень сложно играть с этой всей болью, которую я испытываю. Мне нужно найти решение для моего колена, нужно подумать о своей жизни. Мне нужно жить без боли.

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Я очень благодарен за то, что разделил свою карьеру с лучшими в истории спорта, и я горжусь тем, чего я достиг. Теперь я нахожусь в гармонии с собой. Я запомню этот момент на всю жизнь. Я осуществил все свои мечты в теннисе, и это принесло мне любовь народа – что является для меня лучшим трофеем. Это был мой последний матч. Я счастлив, что сыграл перед моим народом», – сказал 33-летний аргентинец, который не смог сдержать слез после последнего матча.

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Хуан Мартин дель Потро после последнего матча в карьере Фото: Getty Images

Дель Потро побеждал в US Open-2009, всего он выиграл в 22 турнирах ATP. Аргентинец является серебряным призером Олимпиады-2016 и обладателем бронзы Игр-2012.

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Источник: Argentina Open.

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