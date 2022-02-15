Первая ракетка мира Новак Джокович, уже не сыгравший на Australian Open-2022, заявил, что готов пожертвовать выступлениями в Уимблдоне и «Ролан Гаррос» из-за позиции по отношению к вакцинации от коронавируса.

«Да, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом», – сказал Джокович и добавил, что надеется на изменение требований к вакцинации на некоторых турнирах.

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Серб подтвердил, что из-за убеждений готов отказаться от шанса выиграть больше всех «Больших шлемов» и стать величайшим. «Потому что принципы принятия решений о моем теле важнее любого титула или чего-то еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно», – заявил игрок.

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Ноле отметил, что на такое решение отчасти обусловлено положительным влиянием изменения рациона и режима сна на его способности как спортсмена. Серб не исключил возможную вакцинации в будущем: «Потому что мы все вместе пытаемся найти наилучшее решение, чтобы покончить с ковидом. Я никогда не был против вакцинации. Я понимаю, что все люди во всем мире прикладывают большие усилия, чтобы справиться с этим вирусом и, я надеюсь, поскорее положить ему конец».

Спортсмен подтвердил, что переболел коронавирусом в середине декабря, и это позволило ему претендовать на медотвод для получения австралийской визы. «Я понимаю, что критики много и что люди выдвигают разные теории о том, как мне повезло или как это удобно. Но ковид не бывает везением или удобством. Миллионы людей во всем мире страдали и продолжают страдать от ковида. Поэтому я отношусь к этому очень серьезно. Мне очень не нравится, когда кто-то думает, что я злоупотребил чем-то или использовал что-то в свою пользу, чтобы получить положительный ПЦР-тест и в итоге поехать в Австралию», – сказал теннисист.

Источник: BBC.

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