Российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в обновленном рейтинге ATP от 21 февраля. Первая ракетка мира опережал Даниила на 1240 очков, но теперь отрыв уменьшился до 440 баллов, так как у Новака сгорели очки за Australian Open-2021, где Джокович обыграл Медведева в финале. Кроме того, Аслан Карацев выбыл из топ-20, а Карен Хачанов опустился на одну позицию.
Рейтинг АТР от 21 февраля
Ad
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8875;
- 2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8435;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7515;
- 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6565;
- 5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515;
- 6 (6). Маттео Берреттини (Италия) – 4928;
- 7 (7). Андрей Рублёв (Россия) – 4590;
- 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3975;
- 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883;
- 10 (10). Янник Синнер (Италия) – 3429.
- ...
- 22 (15). Аслан Карацев (Россия) – 1933...
- 26 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1770.
Australian Open
Джокович: «Из уважения к Надалю не скажу, что выиграл бы AО»
Даниил Медведев на турнире в Мадриде
Фото: Getty Images
В женском рейтинге испанская теннисистка Паула Бадоса впервые в карьере поднялась на четвертую строчку. Представительница Греции Мария Саккари стала шестой ракеткой мира, а Ига Швёнтек из Польши – восьмой. Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку и теперь занимает 14-ю позицию, а Вероника Кудерметова установила личный рекорд, впервые поднявшись на 25-ю строчку.
Рейтинг WTA от 21 февраля
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8330;
- 2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5563;
- 3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5003;
- 4 (5). Паула Бадоса (Испания) – 4429;
- 5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 4347;
- 6 (8). Мария Саккари (Греция) – 4191;
- 7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) – 4137;
- 8 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 3936;
- 9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3350;
- 10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3065.
- ...
- 14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2528...
- 25 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 1880...
- 28 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 1760...
- 34 (34). Людмила Самсонова (Россия) – 1532...
- 50 (51). Екатерина Александрова (Россия) – 1106...
- 72 (80). Варвара Грачева (Россия) – 902...
- 100 (102). Анна Калинская (Россия) – 694.
Азаренко накричала на судью из-за Путинцевой. Что не понравилось белорусской спортсменке?
На Эшли Барти подали в суд из-за пива. Теннисистка позволила лишнего?
ATP Дубай
Джокович – единственный непривитый теннисист топ-100. У него проблемы
Теннис
Джокович готов пожертвовать Уимблдоном и «РГ», но не вакцинироваться
Реклама
Ad
Реклама
Ad