Российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в обновленном рейтинге ATP от 21 февраля. Первая ракетка мира опережал Даниила на 1240 очков, но теперь отрыв уменьшился до 440 баллов, так как у Новака сгорели очки за Australian Open-2021, где Джокович обыграл Медведева в финале. Кроме того, Аслан Карацев выбыл из топ-20, а Карен Хачанов опустился на одну позицию.

Рейтинг АТР от 21 февраля

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1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8875;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8435;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7515;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6565;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515;

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) – 4928;

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) – 4590;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3975;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883;

10 (10). Янник Синнер (Италия) – 3429.

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22 (15). Аслан Карацев (Россия) – 1933...

26 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1770.

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Даниил Медведев на турнире в Мадриде Фото: Getty Images

В женском рейтинге испанская теннисистка Паула Бадоса впервые в карьере поднялась на четвертую строчку. Представительница Греции Мария Саккари стала шестой ракеткой мира, а Ига Швёнтек из Польши – восьмой. Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку и теперь занимает 14-ю позицию, а Вероника Кудерметова установила личный рекорд, впервые поднявшись на 25-ю строчку.

Рейтинг WTA от 21 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8330;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5563;

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5003;

4 (5). Паула Бадоса (Испания) – 4429;

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 4347;

6 (8). Мария Саккари (Греция) – 4191;

7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) – 4137;

8 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 3936;

9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3350;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3065.

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14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2528...

25 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 1880...

28 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 1760...

34 (34). Людмила Самсонова (Россия) – 1532...

50 (51). Екатерина Александрова (Россия) – 1106...

72 (80). Варвара Грачева (Россия) – 902...

100 (102). Анна Калинская (Россия) – 694.

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